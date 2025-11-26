Vontade de mudar de imóvel é mais intensa entre adultos fluminenses de 25 a 34 anos, afirma pesquisa - Freepik

Publicado 26/11/2025 18:18 | Atualizado 27/11/2025 12:32

O desejo de encontrar um imóvel em local mais tranquilo está nos planos de quem mora de aluguel no Rio de Janeiro. Para se ter ideia, quase metade dos inquilinos fluminenses, 44%, pretende se mudar nos próximos meses, de acordo com pesquisa da Loft em parceria com a Offerwise. Dentre as razões que se destacaram, a preferência por regiões mais calmas liderou com 27% das respostas. Em segundo lugar, empataram a busca por mais espaço e o valor atual do aluguel pago, com 21%.

Os resultados do estudo “Raio-X do aluguel no Brasil” revelam ainda que a vontade de mudar é mais intensa entre adultos fluminenses de 25 a 34 anos: 59% disseram que pretendem trocar de imóvel. E os da faixa de 35 a 44 anos tendem a seguir vivendo no mesmo lar, com 71%. Já os mais jovens (18 a 24 anos) e os mais velhos (45+) apresentaram desejos similares à média: 45% e 48%, respectivamente, gostariam de trocar de casa nos próximos meses.

“Esse desejo está fortemente ligado à fase da vida. A faixa dos 35 a 44 anos é quando muitos já formaram carreira e família, então estão em um momento de maior estabilidade para buscar mais espaço ou melhor localização. Quem está no início da jornada ou em uma fase mais madura tende a priorizar estabilidade, tanto financeira quanto emocional, o que reduz o ímpeto por grandes mudanças residenciais", explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

