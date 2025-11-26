Vontade de mudar de imóvel é mais intensa entre adultos fluminenses de 25 a 34 anos, afirma pesquisaFreepik
Inquilinos desejam imóveis em locais mais tranquilos no Rio de Janeiro
Pesquisa afirma que quase metade dos locatários pretende trocar de imóveis
Inquilinos desejam imóveis em locais mais tranquilos no Rio de Janeiro
Pesquisa afirma que quase metade dos locatários pretende trocar de imóveis
Escola de samba, teatro e show de drones movimentam mercado imobiliário
Programação para corretores marcou apresentação de residencial no Centro
Aluguel residencial está mais caro no país
Alta no Rio de Janeiro foi de 0,69%, aponta pesquisa
Arquitetura é aliada na redução da poluição sonora
Pisos vinílicos e tapetes podem ajudar a absorver o som
Encontro gratuito discutirá o mercado imobiliário em 2026
Participantes analisarão cenários econômicos e projeções para o próximo ano
Ilha Fiscal recebe evento do mercado imobiliário
Local histórico foi utilizado para apresentar mais um projeto de retrofit no Centro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.