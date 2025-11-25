Convenção para corretores no bairro Cidade Nova contou com uma apresentação de teatro - Divulgação

Convenção para corretores no bairro Cidade Nova contou com uma apresentação de teatroDivulgação

Publicado 25/11/2025 18:22

A coluna vem mostrando exemplos de como o mercado imobiliário está pensando “fora da caixa” ao elaborar eventos que fogem das tradicionais convenções, encontros onde as construtoras e incorporadoras apresentam às imobiliárias os seus lançamentos. A ideia é inovar e impactar. Para se ter ideia, escola de samba, apresentação de teatro, cerveja artesanal personalizada e até show de drones na Lagoa fizeram parte da apresentação do Carioca Lapa by The INC, primeiro projeto da coleção Carioca pelo Reviver Centro, que será desenvolvido pela The INC Incorporações em parceria com a G&A Incorporação e Construção.



Na convenção, realizada nesta segunda-feira no Expo Mag, na Cidade Nova, mais de 500 corretores das imobiliárias Lopes e Sawala foram surpreendidos com um café da manhã que tem tudo a ver com a essência carioca. “Nosso objetivo foi sair do comum. Por isso, em vez de apresentação no telão, criamos uma peça de teatro, que mostrou a chegada de uma paulista e de um estrangeiro à cidade. Impactados com a beleza do Rio, eles foram mostrando todos os detalhes do empreendimento aos participantes”, contou Thiago Soares, diretor da The INC. Ao final, um vídeo do presidente da Liesa, Gabriel David, incentivou os corretores e lembrou que a cidade vem batendo recorde de turistas ao longo do ano. Para fechar, o samba também marcou presença com a bateria da Beija-Flor.



Já no último sábado, dia 22, a The INC e a G&A promoveram um show de drones na Lagoa. Os veículos aéreos não tripulados encantaram os convidados ao representarem no céu símbolos cariocas como os Arcos da Lapa e as porta-bandeiras, além do Reviver Centro e do próprio empreendimento. A iniciativa teve como objetivos apresentar a coleção e mostrar que o mercado imobiliário continua se reinventando.

Convenção no Roxy Dinner

Casa de shows em Copacabana recebeu convenção de vendas para o mercado imobiliário Divulgação

O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário escolheu a casa de espetáculos Roxy Dinner Show, em Copacabana, para apresentar mais um empreendimento da coleção Be.in.Rio, voltada exclusivamente para residenciais com estúdios na Zona Sul do Rio. A tipologia permanece em alta. Prova disso é que o último projeto do selo, o Be.in.Rio Paul Redfern, em Ipanema, teve 80% das 39 unidades vendidas no lançamento, realizado no dia 7 de novembro. Até o momento, já foram comercializados 355 imóveis da marca em regiões como Copacabana, Arpoador e Ipanema. “A coleção oferece empreendimentos que unem localização privilegiada, arquitetura diferenciada, lazer e conveniências. O Paul Redfern reforça a nossa proposta de desenvolver projetos que traduzem o estilo de vida carioca, seja para morar ou para investir. E o bairro de Ipanema representa bem esse conceito”, afirmou Marcelo Naidich, gestor do fundo.

