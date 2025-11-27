Campanha de doação de sangue do Secovi Rio é aberta a síndicos, colaboradores, parceiros e ao público em geral - Freepik

Campanha de doação de sangue do Secovi Rio é aberta a síndicos, colaboradores, parceiros e ao público em geralFreepik

Publicado 27/11/2025 18:09 | Atualizado 27/11/2025 18:10

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) realizará no dia 11 de dezembro mais uma edição da campanha “Seja Sangue Bom”. Em parceria com o Hemorio, a ação acontecerá na sede do sindicato (Avenida Almirante Barroso, 52, Gr. 902, Centro), das 10h às 15h. A iniciativa é aberta a síndicos, colaboradores, parceiros e ao público em geral e tem o propósito de manter os estoques de sangue do estado em níveis adequados.



Profissionais do Hemorio vão conduzir todas as etapas do processo de doação, da triagem ao atendimento final. Para participar, será preciso apresentar documento de identificação oficial com foto e atender aos requisitos básicos definidos pelo Hemorio, entre eles estar bem de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

Novas ferramentas para corretores e clientes

A plataforma QuintoAndar lança duas ferramentas para facilitar o trabalho dos profissionais de vendas e de quem procura por um imóvel: Perfil de Busca e Vitrine do Corretor. A primeira transforma o histórico de navegação dos usuários, como pesquisas, anúncios visitados e favoritos, em uma visão completa para que o corretor possa atender o cliente com abordagens personalizadas e assertivas. Já a segunda, permite que cada profissional monte o seu próprio catálogo digital, com imóveis destacados de acordo com o perfil dos interessados. Segundo a empresa, o recurso facilita o compartilhamento de links diretos e o agendamento de visitas, otimizando tempo e esforço.

