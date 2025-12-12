Peças especiais como louças herdadas da família podem compor a decoração para as festas de final de ano - Paula Passos

Peças especiais como louças herdadas da família podem compor a decoração para as festas de final de anoPaula Passos

Publicado 12/12/2025 18:40 | Atualizado 12/12/2025 18:40

A sua casa já está vestida para celebrar as festas de final de ano? Pois a época pede uma ambientação caprichada para comemorar o Natal e o Ano Novo com a família e os amigos. As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, lembram que a decoração natalina cria uma atmosfera cativante, desperta memórias afetivas e resgata rituais que atravessam gerações. Para ajudar nesta tarefa, as especialistas dão sete dicas. Não esqueça de chamar as crianças para participarem desse momento especial.

1 - Árvores, luzes e símbolos. A árvore de Natal é o principal marco da casa e representa esperança e vitalidade. Além dela, vale usar luzes para encantar e reforçar o cenário caloroso. Pisca-pisca cria ambientes festivos, alegres e acolhedores e pode estar na árvore e em outros pontos da casa como janelas, varandas, móveis e portas.

2 – Guirlanda. É um objeto que não pode faltar para dar as boas-vindas aos visitantes. Para famílias que mantêm a tradição religiosa, o presépio ganha destaque como narrativa visual do nascimento de Jesus e a montagem costuma acompanhar a árvore de Natal, que tradicionalmente é colocada no primeiro domingo do Advento, período que se inicia quatro semanas antes do dia 25. Além da tradição cristã, as famílias podem criar cenários que evoquem o sentido de confraternizar que a data pede. As indicações são utilizar arranjos com folhagens naturais, velas aromáticas, frutas secas e objetos de família para serem lembrados.

3 - Criatividade com os enfeites. Eles complementam os espaços: bolas coloridas, laços, festões e velas perfumadas são alguns dos toques especiais. Mas antes de comprar itens novos, vale revisitar peças já existentes no lar. Reaproveitar enfeites antigos, personalizar com glitter, feltros e tecidos, usar tutoriais de faça você mesmo e criar arranjos é um caminho interessante e econômico.

4 - Por onde começar a enfeitar? Muitas casas concentram a decoração apenas na sala de estar ou de jantar e isso limita a sensação festiva. Todavia, pequenos gestos podem transformar os demais cômodos. Toalhinhas bordadas no lavabo, cenários discretos no corredor e panos de prato temáticos na cozinha dão uma continuidade visual suave. Capas de almofada em tons vermelhos, verdes, brancos ou dourados aquecem sofás e poltronas sem a necessidade de grandes intervenções.

5 - Mesa posta. Não pode faltar nos dias de festa. Antes de definir pratos e talheres, a orientação é escolher um tema e uma paleta de cores que combinem tanto com a data quanto com o cenário criado no estar. Além das tradicionais cores em verde, vermelho e dourado, pode-se apostar em combinações com azul, prata, branco e verde escuro. Para enriquecer a mesa, use porcelanas clássicas com talheres de prata, jogos americanos temáticos, sousplat de crochê, guardanapos de linho, cerâmicas coloridas, arranjos florais e de ramos centralizados, marcadores de lugar e guardanapos criativos.

6 - Pets, crianças e idosos. Em casas com animais, crianças pequenas e pessoas da melhor idade, a segurança precisa acompanhar a decoração desde o primeiro enfeite. Por isso, árvores devem ser bem fixadas para evitar quedas, peças quebráveis precisam ser elevadas ou substituídas, os fios de luz isolados e as tomadas tampadas. Os pets, principalmente filhotes, tendem a mastigar objetos no chão. Então, durante a troca de presentes, embalagens e fitas devem ser descartadas imediatamente.

7 - Organização e limpeza. Montar a decoração é só metade do ritual, pois o fim do ano é o momento de olhar para si e para os outros. Para isso, vale abrir armários, revisar alimentos, liberar prateleiras e doar. Essa organização é importante para todos e reforça o espírito de Natal. É hora de desapegar, reorganizar e renovar.

