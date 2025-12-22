Preços dos imóveis comerciais para venda no Rio de Janeiro tiveram queda em novembro - Freepik

Publicado 22/12/2025 19:51 | Atualizado 22/12/2025 19:51

Os preços de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²) tiveram alta média de 0,07% em novembro, uma desaceleração na comparação com outubro, que foi de 0,10%. O mesmo cenário foi identificado na locação: valor médio de 0,44%, ante 0,54% do mês precedente. Analisando as 10 localidades onde o segmento comercial é monitorado pelo Índice FipeZAP, as variações mensais no recorte de venda foram: Florianópolis (0,56%); Salvador (0,55%); Niterói (0,46%); Belo Horizonte (0,41%); Campinas (0,26%); São Paulo (0,18%); Brasília (0,11%); Rio de Janeiro (0,14%); Curitiba (0,18%); e Porto Alegre (0,99%).

Já no caso do aluguel, os percentuais ficaram da seguinte forma: Brasília (2,34%); Niterói (2,02%); Rio de Janeiro (1%); Belo Horizonte (0,61%); São Paulo (0,39%); Campinas (0,33%); Florianópolis (0,29%); Porto Alegre (0,11%); Salvador (0,36%); e Curitiba (1,31%).

