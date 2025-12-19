Velas, pinhas e acervo de louças e taças ajudam a montar uma mesa bonita para o Natal e o Réveillon - Divulgação / Dan Brunini

Publicado 19/12/2025 14:15 | Atualizado 19/12/2025 14:15

A coluna encerra a semana com dicas para você surpreender com uma mesa posta bonita para as festas de Natal e Réveillon. As sete orientações são da arquiteta Cristiane Schiavoni. Confira:

1 - A primeira etapa é definir o cardápio, já que ele orienta a escolha dos pratos, talheres e taças. Quem vai servir uma sopa de entrada, por exemplo, precisa de um bowl ou prato fundo acompanhado da colher adequada. Isso vale também para as bebidas, pois cada uma exige um tipo de taça ou copo.

2 - A decoração deve facilitar a interação entre os convidados e, por isso, os arranjos muito altos atrapalham o contato visual. A recomendação é apostar em acessórios mais baixos que trazem charme sem comprometer a conversa.

3 - Quando o serviço é à francesa, o souplat, nome em francês para o suporte de prato que protege a toalha, ganha ainda mais importância, uma vez que ele mantém a mesa com a apresentação sempre belíssima, mesmo quando o prato é retirado entre uma etapa e outra.

4 - Outro cuidado que agrada bastante é oferecer guardanapo de papel junto ao de pano, uma solução prática para quem usa batom e não quer manchar o tecido.

5 - Para deixar a noite mais personalizada, acrescente marcadores de lugar que podem ser feitos com pequenas etiquetas ou suportes simples. Esse detalhe organiza a disposição dos convidados e reforça a atenção dedicada ao preparo da mesa.

6 - Para quem busca um estilo um pouco fora do tradicional – e não menos chique, muito pelo contrário, umas das propostas é usar louça preta brilhante ou fosca, combinada ao dourado, resultando em contraste acolhedor. Galhos secos, pinhas, velas, anéis e guardanapos no mesmo estilo reforçam o clima intimista.

7 - Na paleta de branco e vermelho, a sugestão é utilizar flores, ramos e outros recursos que revelem o significado afetivo do Natal. Comece pelo essencial como a aplicação de jogo americano vermelho, sousplat branco associado com louças da mesma cor e guardanapo claro para manter a harmonia. Com essa base, o anfitrião pode ajustar os detalhes ao cardápio da noite, usando talheres adequados, taças compatíveis com as bebidas e até pratinhos extras para azeites ou pequenos petiscos.

