Cidade do Rio teve alta de 3% no valor do metro quadrado da locação, chegando a R$ 38,41, em 2025Freepik

Publicado 18/12/2025 11:56 | Atualizado 18/12/2025 11:57

Guaratiba, Vargem Grande e Grajaú estão na lista dos bairros onde o preço do metro quadrado (m²) para aluguel mais subiu no Rio, em 2025. O crescimento foi de 21%, 19% e 16%, respectivamente, segundo estudo da Loft. A empresa analisou 14,5 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias da capital. No período, a cidade teve alta média de 3% no valor do m² para locação, chegando a R$ 38,41. “No caso de Guaratiba, o avanço vem da combinação entre preços historicamente mais acessíveis e o aumento da procura por imóveis maiores. Já Vargem Grande se beneficia da busca por qualidade de vida: é um bairro com áreas verdes e oferta mais limitada. No Grajaú, vemos um movimento de reposicionamento. O bairro se consolidou como um ‘refúgio’ na Zona Norte, com boa infraestrutura e imóveis amplos”, comenta Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.



O estudo também analisou os locais onde os preços caíram. Neste caso, a redução foi observada em Jacarepaguá (-17%), Jardim Botânico (-10%) e Laranjeiras (-8%). “Alguns fatores ajudam a explicar a queda nos preços. Em Jacarepaguá, por exemplo, o volume de lançamentos ampliou o estoque de imóveis, o que naturalmente favorece a negociação de descontos. Já Laranjeiras parece ter perdido a preferência para bairros vizinhos, como Botafogo e Flamengo, que também ganharam novos projetos. No caso do Jardim Botânico, o perfil dos imóveis, maiores e mais caros, pode ter freado a procura em 2025”, explica Takahashi.



Confira a tabela com os nove bairros mais valorizados para a locação em 2025:

Pesquisa Loft