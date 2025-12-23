Especialista afirma que brasileiros chegam ao mercado imobiliário americano sem entender as exigências, o que atrasa a aprovação do crédito - Freepik

Especialista afirma que brasileiros chegam ao mercado imobiliário americano sem entender as exigências, o que atrasa a aprovação do créditoFreepik

Publicado 23/12/2025 17:04 | Atualizado 23/12/2025 17:04

Segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial são alguns motivos que estão levando os brasileiros a investirem em imóveis nos Estados Unidos. No entanto, Lucio Santana, especialista em crédito internacional, afirma que a maior barreira encontrada pelos compradores não está no sistema americano, mas na falta de preparo antes de iniciar o processo. “Um dos grandes desafios que o brasileiro enfrenta nesse sentido é a falta de preparo. Muitas vezes, ele não tem o conhecimento correto para conseguir se qualificar para um financiamento”, afirma Santana.

Segundo ele, muitos chegam ao mercado americano sem entender o que é realmente exigido pelas instituições financeiras, o que acaba atrasando a aprovação. “Há compradores que não sabem quais documentos precisam reunir, como comprovar renda de forma adequada ou até como estruturar o perfil financeiro para atender às exigências do banco. Por isso, reforço sempre a importância de ter orientação desde o início”, orienta o especialista.

Santana diz ainda que observa uma mudança no perfil do novo imigrante brasileiro. “Ele busca algo mais sólido. Está preocupado com a economia no Brasil e quer trazer parte do patrimônio para cá, até por uma questão de segurança para a família”, explica o executivo. Apesar dos receios, ele garante que o processo de financiamento é mais simples do que os brasileiros imaginam.

Amanhã, a coluna mostrará o passo a passo para quem deseja comprar um imóvel nos Estados Unidos.

