Especialista afirma que brasileiros chegam ao mercado imobiliário americano sem entender as exigências, o que atrasa a aprovação do créditoFreepik
Brasileiros querem financiar imóvel nos Estados Unidos, mas desinformação atrapalha processo, diz especialista
Novo imigrante brasileiro busca segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial
Brasileiros querem financiar imóvel nos Estados Unidos, mas desinformação atrapalha processo, diz especialista
Novo imigrante brasileiro busca segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial
Desaceleração nos preços dos imóveis comerciais para venda e locação
Percentual foi de 0,07% no primeiro segmento e de 0,44% no segundo, aponta Índice FipeZAP
Como encantar com a decoração da mesa para o Natal e o Réveillon
Composições devem facilitar a interação entre os convidados, explica especialista
Aluguel: conheça os nove bairros mais valorizados de 2025
Guaratiba lidera o ranking com alta de 21%, afirma pesquisa
Camorim e Copacabana são destaques na venda de imóveis em 2025
Altas foram de 20% e 10%, respectivamente, indica pesquisa
Quase 28 mil imóveis vendidos na cidade do Rio, entre residenciais e comerciais
Barra, Copacabana, Tijuca, Centro e Del Castilho foram as regiões mais procuradas, indica Secovi Rio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.