Mercado imobiliário em 2026: para o Secovi Rio, cenário é de otimismo
Tendência de queda da taxa de juros poderá alavancar o financiamento
Reformar ou demolir uma casa? O que vale a pena?
Estrutura existente e custos são fatores determinantes para a resposta final
Cartilha gratuita sobre ESG no mercado imobiliário
Publicação chega à quarta edição com cases inspiradores de empresas
Os 10 passos para financiar um imóvel nos Estados Unidos
De forma geral, brasileiro precisa alocar uma entrada a partir de 25% do valor do imóvel, afirma especialista
Brasileiros querem financiar imóvel nos Estados Unidos, mas desinformação atrapalha processo, diz especialista
Novo imigrante brasileiro busca segurança financeira, estabilidade e proteção patrimonial
Desaceleração nos preços dos imóveis comerciais para venda e locação
Percentual foi de 0,07% no primeiro segmento e de 0,44% no segundo, aponta Índice FipeZAP
