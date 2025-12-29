Tendência de queda da taxa de juros poderá influenciar na procura do financiamento para comprar o imóvel - Freepik

Publicado 29/12/2025 10:00

A coluna traz nos próximos dias análises de especialistas do setor com as expectativas para 2026. Abrindo o especial está Leonardo Schneider, vice-presidente do Secovi Rio (Sindicato da Habitação):

“Estamos fechando 2025 com números excepcionais, talvez o melhor ano, tanto em vendas concretizadas, quanto em locação. E a perspectiva para 2026 é muito boa, principalmente, porque há uma tendência de queda da Selic, taxa básica de juros. Isso vai influenciar positivamente na procura do financiamento para comprar o imóvel. Além disso, temos novos modelos na parte de locação, ou seja, empreendimentos focados somente para aluguel que estão surgindo na cidade, ajudando a recuperar regiões como o Centro. Estamos bem otimistas”.

