Caminho para o setor em 2026 está em uma gestão que vá além da qualificação e avance na retenção dos bons profissionaisFreepik

Publicado 31/12/2025 10:00

Para fechar 2025, confira a opinião de Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro):

“O ano de 2025 foi muito bom para o Seconci-Rio, pois conseguimos realizar mais de 41 mil atendimentos, entre assistenciais e ocupacionais, aos trabalhadores das empresas contribuintes. Além disso, realizamos cursos de capacitação e palestras educacionais e de saúde, tudo isso sem custo para o trabalhador. Também abrimos um núcleo de Saúde em Niterói para estarmos ainda mais próximos do trabalhador de outras regiões. Já com relação às perspectivas do setor para 2026, elas passam, necessariamente, por enfrentar um dos nossos maiores desafios: a falta de mão de obra. O caminho está em uma gestão que vá além da qualificação e avance na retenção dos bons profissionais. Soma-se a isso a aceleração da industrialização da construção, a padronização de processos, o ganho de eficiência, a redução de resíduos e o investimento em projetos sustentáveis, garantindo um setor ainda mais moderno e viável”.

