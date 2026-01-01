A força da intenção de compra demonstra um mercado com grande potencial de crescimento em 2026, afirma Abrainc - Freepik

Publicado 01/01/2026 10:00

A coluna inicia o novo ano com mais uma análise sobre as perspectivas para 2026. A opinião é de Luiz França, presidente da Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias). Para a entidade, o período deve ser marcado por um cenário de maior volatilidade econômica, mas sem enfraquecimento da demanda imobiliária. Confira:

“O comportamento do comprador brasileiro mostra que a demanda continua firme, com o jovem assumindo papel cada vez mais relevante. A força da intenção de compra e a busca consistente por moradia própria demonstram um mercado com grande potencial de crescimento”.

