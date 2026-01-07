É importante investir em pesquisa para evitar erros no tamanho do imóvel, na qualidade e no preço - Freepik

Publicado 07/01/2026 10:00

Confira a opinião de Elcilio Britto, presidente da imobiliária Lopes Rio:

“Em 2025, tivemos um resultado parecido com o de 2024. Fechamos o ano com alta de 10%, o que representa R$ 2,9 bilhões de VGV (Valor Geral de Vendas). O resultado ficou muito atrelado aos lançamentos de estúdios em bairros como Centro, Copacabana, Ipanema e Leblon. O cenário de 2026 ainda é uma incógnita porque depende de muitas nuances como questão política (eleição) e por ser um ano com muitos feriados, além da Copa do Mundo. Acredito que será um ano mais difícil, o que poderá interferir de alguma forma no resultado. Mesmo assim, continuaremos trabalhando em dobro para ter o mesmo resultado. Todos os construtores sabem que para ter um excelente resultado nas vendas é preciso ajustar bem o produto e não lançar de qualquer jeito. Portanto, empreendimentos com mais qualidade e melhor localização terão sucesso. O mercado não pode errar, especialmente em um ano como 2026. Por isso, é cada vez mais importante investir em pesquisa para evitar erros no tamanho do imóvel, na qualidade e no preço. O consumidor está ainda mais exigente e a concorrência só aumenta”.

