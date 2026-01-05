Taxa de juros de 15% ao ano faz com que as decisões no mercado imobiliário carioca sejam mais conservadoras - Freepik

Taxa de juros de 15% ao ano faz com que as decisões no mercado imobiliário carioca sejam mais conservadorasFreepik

Publicado 05/01/2026 20:13 | Atualizado 05/01/2026 20:14

A análise de hoje é de Mariliza Fontes Pereira, CEO da Riooito Incorporações:

“A nossa perspectiva para 2026 é otimista e, ao mesmo tempo, conservadora, pois estamos diante de uma Selic, taxa básica de juros, altíssima (15% ao ano). Com isso, fica muito difícil não ser conservador. Então, a nossa discussão dentro da empresa hoje é: sejamos otimistas, mas conservadores na tomada das nossas decisões”.

