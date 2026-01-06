As novas regras do novo código tributário devem afetar, principalmente, a locação de imóveis - Freepik

As novas regras do novo código tributário devem afetar, principalmente, a locação de imóveisFreepik

Publicado 06/01/2026 10:00

Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional, é o convidado de hoje. Confira:

“A perspectiva para 2026 é muito boa, pois o mercado imobiliário se mostrou forte e resistente em 2025, que foi um ano com grandes desafios com a Selic, taxa básica de juros, em 15% ao ano. Mesmo assim, os números de lançamentos foram bastante positivos. Um desafio para 2026 é a mudança do novo código tributário. As novas regras entrando em vigor devem afetar, principalmente, a locação, além da venda no mercado secundário, ou seja, de imóveis avulsos, e da percepção dos investidores”.

