Na aquisição de um imóvel com criptomoeda é realizada uma escritura de permuta, explica advogadoFreepik

Publicado 08/01/2026 17:12 | Atualizado 08/01/2026 17:12

Uma tendência que estará em alta este ano no mercado imobiliário é a compra do imóvel com criptomoedas. É o que afirma o advogado Leandro Sender, sócio do Sender Advogados Associados, reconhecido como um dos escritórios mais admirados do país pela Análise Advocacia. O especialista conta que, de acordo com recentes estudos, o segmento deve gerar cerca de US$ 4 trilhões até 2030. “O principal fator para esse uso é a segurança decorrente da blockchain (sistema de registro de transações), como também a disrupção que o mercado está vivenciando nesse momento”, aponta Sender.

Ele explica que, segundo a lei brasileira, a única forma de comprar imóvel é usando dinheiro e que criptomoedas ou criptoativos não são considerados como tal pela lei nacional. Portanto, neste caso, o que acontece é uma permuta, ou seja, a troca da unidade por criptomoedas. “É feita uma escritura de permuta onde é realizada essa troca. Importante ressaltar que os valores precisam ter exatamente a mesma equivalência, ou seja, o mesmo valor de imóvel pelo mesmo valor de criptomoedas. Assim é possível fazer a escritura de permuta e registrá-la sem nenhum problema”, orienta Sender.

