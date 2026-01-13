Leilão online oferece 130 unidades com descontos de até 76%, em diversas regiões do país - Freepik

Publicado 13/01/2026 17:12 | Atualizado 13/01/2026 17:12

A Zuk e o Itaú Unibanco vão promover no dia 19 deste mês um leilão online com mais de 130 imóveis, em diversos estados do país, com descontos que podem chegar a 76%. Os valores variam de R$ 29.400 para um apartamento no bairro Parada Lucas (RJ), com 38 metros quadrados (m²), a R$ 1,046 milhão para um imóvel comercial no bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza (CE), com 423 m².

A forma de pagamento será à vista, sendo a quitação no ato da compra com 10% de desconto. Quem tiver interesse em participar, precisa se cadastrar em portalzuk.com.br, consultar o edital do lote e fazer a oferta pelo imóvel desejado. A coluna sempre lembra que a leitura detalhada do edital é fundamental para uma negociação sem surpresas, pois o documento traz todas as informações sobre a unidade que será leiloada. Outro ponto importante é que, a maioria dos imóveis de leilão está ocupada, ou seja, a desocupação deverá ser feita pelo arrematante. Na dúvida, vale consultar um advogado.

