Leilão online oferece 130 unidades com descontos de até 76%, em diversas regiões do paísFreepik
São mais de 130 unidades no país com preços de R$ 29.400 a R$ 1,046 milhão
Aluguel em alta na cidade do Rio
Metro quadrado chegou a R$ 50,94 em dezembro, aponta Secovi Rio
E-book aponta as tendências para o mercado imobiliário em 2026
Sustentabilidade é um dos principais vetores de valorização no setor
Compra do imóvel com criptomoeda estará em alta este ano
Especialista explica que, neste caso, é feita uma permuta, trocando a unidade por criptoativos
Mercado imobiliário em 2026: cenário depende de fatores políticos e do calendário de feriados
Empreendimentos com mais qualidade e melhor localização terão sucesso nas vendas
Mercado imobiliário em 2026: mudança do novo código tributário será um desafio
Força e resiliência marcaram o setor em 2025
