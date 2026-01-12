A Zona Oeste foi a região onde os preços de locação ficaram mais caros em dezembro, afirma Secovi Rio - Shutterstock

Publicado 12/01/2026 18:04

O preço geral do metro quadrado (m²) residencial fechou em R$ 50,94, em dezembro de 2025, alta de 0,37% na comparação com novembro, indica pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). A Zona Oeste teve melhor desempenho, 0,90%, enquanto a menor valorização foi observada na Zona Sul, com 0,07%.

Já o valor do m² residencial ofertado para venda teve queda no mês passado, 0,44%, com o m² fechando em R$ 10.190. Novamente, a Zona Oeste foi a que mais se destacou positivamente: 1,90%, enquanto a Zona Norte registrou recuo de 1,64%.

O estudo também analisou a rentabilidade dos imóveis. Neste caso, a Zona Central teve a maior variação em dezembro, 0,60%. Na outra ponta esteve a Zona Norte com 0,46%.