Sugestão de home office que foi planejado para coexistir com o quarto de hóspedes - Divulgação/Kadu Lopes

Publicado 16/01/2026 16:39 | Atualizado 16/01/2026 16:40

Quem trabalha em casa sabe que, durante muito tempo, o local para exercer as tarefas profissionais foi, muitas vezes, improvisado: uma mesa na sala ou um notebook apoiado na bancada da cozinha. Mas com a permanência do modelo remoto ou híbrido, o escritório ganhou planejamento, conforto e personalidade. A arquiteta Ana Rozenblit, à frente da Spaço Interior, explica que, mesmo em apartamentos compactos, é possível desenvolver ideias inteligentes, como bancadas multifuncionais e nichos que ajudam na organização. "O importante é respeitar a rotina do morador. O home office precisa estar alinhado com o estilo de vida e com os demais usos da casa", destaca Ana.

De acordo com ela, para o morador que trabalha integralmente de casa ou divide o espaço com o cônjuge, por exemplo, a recomendação é investir em ambientes mais robustos. Nesse caso, o escritório pode contar com infraestrutura completa que inclui bancada na altura correta, cadeiras ergonômicas, armários bem distribuídos e até área voltada para reuniões presenciais ou virtuais. A arquiteta relaciona cinco pontos que não podem faltar no seu home office:

1 - Iluminação adequada. De preferência com a luz natural, devidamente acompanhadas por luminárias direcionadas como spots ou modelos de mesa.

2 - Ergonomia em primeiro lugar. A altura certa para cadeira e bancada garante conforto e previne dores no corpo.

3 - Organização inteligente. Gaveteiros, nichos e estantes evitam o acúmulo de itens sobre a mesa de trabalho.

4 - Tomadas bem-posicionadas. Prever corretamente os pontos de energia e internet eliminam extensões improvisadas e fios pelo espaço.

5 - Toque pessoal. Plantas, quadros, objetos de viagem ou lembranças afetivas deixam o ambiente mais inspirador e menos impessoal.

