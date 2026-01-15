Os imóveis de quatro ou mais quartos foram os mais valorizados para aluguel em dezembro de 2025Freepik
Valor do aluguel no país supera a inflação
No Rio de Janeiro, avanço foi de 1,02%, afirma Índice FipeZAP
Valor do aluguel no país supera a inflação
No Rio de Janeiro, avanço foi de 1,02%, afirma Índice FipeZAP
Mais de 50% dos cariocas vão comprar o primeiro imóvel em 2026
Estudo destaca que a intenção é maior entre jovens de 18 a 24 anos
Leilão de imóveis tem descontos de até 76%
São mais de 130 unidades no país com preços de R$ 29.400 a R$ 1,046 milhão
Aluguel em alta na cidade do Rio
Metro quadrado chegou a R$ 50,94 em dezembro, aponta Secovi Rio
E-book aponta as tendências para o mercado imobiliário em 2026
Sustentabilidade é um dos principais vetores de valorização no setor
Compra do imóvel com criptomoeda estará em alta este ano
Especialista explica que, neste caso, é feita uma permuta, trocando a unidade por criptoativos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.