Os imóveis de quatro ou mais quartos foram os mais valorizados para aluguel em dezembro de 2025 - Freepik

Publicado 15/01/2026 17:10 | Atualizado 15/01/2026 17:10

A coluna mostrou recentemente que os preços dos aluguéis residenciais no Rio de Janeiro estão mais salgados, comportamento que se confirma em outras regiões do país, chegando a superar a inflação. Para se ter ideia, o avanço foi de 0,68%, em dezembro, contrastando com o de novembro, que fechou em 0,59%. Fazendo uma comparação, o resultado mensal do Índice FipeZAP ficou acima das variações registradas por outros indicadores de preços de referência do mercado, como o IPCA/IBGE (0,33%) e o IGP-M/FGV (-0,01%). No Rio de Janeiro, a valorização foi de 1,02%.

De acordo com o estudo, os imóveis de quatro ou mais quartos tiveram a maior alta de preço no período (1,42%). Na outra ponta foi observado um avanço mais moderado entre unidades de apenas um quarto (0,58%). Das 36 localidades monitoradas pelo índice, 29 apresentaram crescimento nos valores de locação no último mês de 2025, incluindo 18 das 22 capitais que fazem parte da lista: Natal (2,48%); São Luís (2,39%); Maceió (2,24%); Vitória (1,96%); Teresina (1,87%); Belém (1,80%); Brasília (1,78%); Cuiabá (1,76%); Fortaleza (1,28%); Salvador (1,06%); Porto Alegre (1,02%); Rio de Janeiro (1,02%); João Pessoa (0,83%); São Paulo (0,49%); Manaus (0,39%); Belo Horizonte (0,32%); Florianópolis (0,02%); e Curitiba (0,01%). Já Campo Grande; Aracaju; Goiânia; e Recife tiveram recuo de 4,73%; 3,56%, 0,61% e 0,10%, respectivamente.

