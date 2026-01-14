Mudanças familiares como casamento, filhos ou divórcio são motivações que levarão os cariocas a comprarem um imóvel este ano - Freepik

Publicado 14/01/2026 14:51 | Atualizado 14/01/2026 14:51

A compra da casa própria este ano será prioridade para mais de 50% dos cariocas, com destaque para jovens de 18 a 24 anos. Além disso, a intenção de fechar negócio é maior nas classes C (77%) e D/E (64%). As principais motivações são mudanças familiares como casamento, filhos ou divórcio, e a busca por um imóvel melhor, ambos com 33%. Já outros 25% buscam uma unidade mais bem localizado do que o atual. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Loft, em parceria com a Offerwise. De acordo com o levantamento, 57% dos moradores do Rio que planejam comprar uma casa até junho irão adquirir o primeiro imóvel.

Na faixa entre 18 e 24 anos, 68% afirmaram que pretendem adquirir o bem nos próximos seis meses. De 25 a 34 anos, o percentual é de 64%. E no recorte entre 35 e 44 anos, o estudo apontou que 58% disseram planejar a aquisição no mesmo período.

Para Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma, iniciativas anunciadas em 2025 podem ter influenciado o planejamento. “O aumento do teto do SFH (Sistema Financeiro de Habitação), atualmente fixado em R$ 2,25 milhões, pode ter impactado a decisão da classe média, ao ampliar o alcance de taxas mais baixas para o financiamento", analisa o executivo.

