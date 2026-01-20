Drone tem sido alternativa para a limpeza de prédios públicos e privados no país - Freepik

Publicado 20/01/2026 16:33 | Atualizado 20/01/2026 16:33

Novidade no mercado imobiliário. Os drones agora também podem ser usados para limpar fachadas de prédios públicos e privados, em todo o país. Com a tecnologia, é possível chegar a locais de difícil acesso, reduzindo a necessidade de andaimes e intervenções mais complexas. "Percebemos que a limpeza de fachadas ainda dependia de métodos que expõem pessoas a riscos elevados e geram alto custo operacional. A partir disso, começamos a desenvolver uma solução que unisse tecnologia, segurança e eficiência", explica Pedro Saraçol Duarte, da Skyline Soluções com Drones. Segundo ele, o serviço pode ser feito fora do horário comercial, especialmente em shoppings, redes de supermercados e condomínios.

Portaria de alto desempenho

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover de 26 de janeiro a 4 de fevereiro o curso Portaria de Alto Desempenho. No encontro, serão abordadas as responsabilidades necessárias para atuar na portaria. Entre os temas estarão segurança; rotinas e normas de serviço; festas em condomínios; recepção de entregas e mercadorias; postura ativa e segura; e comportamento não aceitável. As aulas acontecerão na sede do sindicato, no Centro. Contribuintes pagam R$ 415,84 e demais interessados R$ 594,05. Inscrições em secovirio.com.br.

