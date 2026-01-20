Drone tem sido alternativa para a limpeza de prédios públicos e privados no paísFreepik
Drones já são usados para limpar fachadas de prédios no país
Tecnologia permite chegar a locais de difícil acesso, reduzindo a necessidade de andaimes
País ganha escola superior do mercado imobiliário
Iniciativa, em Florianópolis, terá cursos de tecnólogo, graduação e pós-graduação
Dicas para um home office bonito e funcional
Ambiente precisa estar alinhado com o estilo de vida e com os demais usos da casa, explica especialista
Valor do aluguel no país supera a inflação
No Rio de Janeiro, avanço foi de 1,02%, afirma Índice FipeZAP
Mais de 50% dos cariocas vão comprar o primeiro imóvel em 2026
Estudo destaca que a intenção é maior entre jovens de 18 a 24 anos
Leilão de imóveis tem descontos de até 76%
São mais de 130 unidades no país com preços de R$ 29.400 a R$ 1,046 milhão
