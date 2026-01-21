Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, motivou os mais de dois mil participantes de imersão do setor na Barra - Divulgação

Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, motivou os mais de dois mil participantes de imersão do setor na BarraDivulgação

Publicado 21/01/2026 21:19 | Atualizado 21/01/2026 21:20

O mercado imobiliário carioca começa o ano em ritmo acelerado, com uma série de imersões promovidas por grandes imobiliárias da cidade. Os eventos, que reúnem corretores, incorporadores e parceiros estratégicos, apostam em conteúdo de alto nível, troca de experiências e leitura de cenário para fortalecer o setor em 2026.

A Lopes Rio, do Grupo BSJ, abriu os trabalhos nesta quarta-feira com um evento para mais de dois mil participantes, no Qualistage, na Barra da Tijuca. Entre as atrações do Rio Summit: R-Evolution 2026 estiveram Rodrigo Pimentel, ex-capitão do Bope, escritor e referência nacional em segurança pública, que falou sobre liderança estratégica. Ele fez um paralelo entre o trabalho do Bope e o do corretor de imóveis. “O possível qualquer um é capaz de fazer. Na seleção do Bope, não basta ter força física; era preciso ter perseverança. Portanto, ser corretor é vencer desafios”, ressaltou Pimentel.

O historiador Thiago Gomide também participou, fazendo conexões entre o passado e o futuro do Rio de Janeiro. “Eu sou um cronista do Rio e vocês são os vendedores dessa história. São faróis de qualquer cidade. É impossível refletir a história sem vocês”, destacou Gomide.

Elcílio Britto, presidente do Grupo BSJ, aproveitou a oportunidade para enaltecer toda a equipe, enfatizando o lema da empresa de investir em pessoas. Para ele, o mercado mudou de patamar. “Deixamos de vender apenas metros quadrados para entregar soluções completas de vida e investimento. Alinhamos estratégia, fortalecemos a cultura e preparamos o time para liderar essa nova fase do mercado”, comentou Britto. A previsão da imobiliária é lançar 96 empreendimentos, em oito bairros do Rio, e alcançar R$ 15,4 bilhões de VGV (Valor Geral de Vendas). A programação contou ainda com Thiago Concer, especialista em vendas; Michel Wurman, head de Real Estate do BTG Pactual, e Marcelo Haddad, CEO da Aliança Centro-Rio, que debateram o cenário de negócios; além do arquiteto Rodrigo Jorge, que deu uma visão sobre produto e o morar contemporâneo.

Nesta quinta-feira, dia 22, será a vez da Patrimóvel realizar o Seleção Patrimóvel, a partir das 8h, no Riale Brisa Barra Hotel, também na Barra. A proposta será discutir estratégias comerciais, cenário econômico e perspectivas para 2026. “Mostraremos os nossos resultados de 2025, período que crescemos mais de 15%, além da expectativa para este ano. Esperamos lançar algo em torno de R$ 10 bilhões, o que dá pouco mais de 10 mil unidades à venda”, explicou Vitor Moura, CEO da imobiliária. Segundo ele, na programação estarão palestras com especialistas sobre técnicas de vendas e motivação, além de um “bate-bola” com os incorporadores para antecipar os próximos projetos. “Apresentaremos o planejamento estratégico de 2026, em termos de investimento em tecnologia, marketing, capacitação, as ações que o RH propõe para o ano, novidade de benefícios para a nossa equipe e parcerias. Tudo isso para que os profissionais possam estar supermotivados e prontos para fazer um ano incrível”, disse Moura.

E fechando o calendário de janeiro, a Sawala Imobiliária promoverá a sua imersão na segunda-feira, dia 26, a partir das 13h, no Square Design Hotel, na Barra. Com um caráter estratégico e comemorativo, o evento também contará com a participação de Rodrigo Pimentel. “Vamos celebrar os R$ 800 milhões vendidos no ano passado, apresentar as metas para 2026, reforçar a nossa cultura e entregar muito conteúdo para o time”, adiantou Marcio Cardoso, presidente da imobiliária. Além do ex-capitão do Bope, a imersão terá as presenças de Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil), do economista Gilberto Braga e de Maurício Eiras, coordenador Estatístico do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Cardoso diz ainda que a ação marcará a inauguração da nova loja da Sawala, com cerca de 1 mil metros quadrados, na Avenida das Américas. “O Rio está em alta, com turismo batendo recordes e atraindo cada vez mais investidores. Mesmo com a Selic (taxa básica de juros) em 15% ao ano, o mercado não foi abalado e a tendência é de queda da taxa. Em 2026, veremos ainda mais lançamentos e um mercado mais forte”, observou Cardoso.

