No Jardim Botânico, o preço por metro quadrado avançou 42%, em 2025, para imóveis acima de 125 metros quadradosFreepik
Para Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma Loft, mesmo com o cenário de juros altos, algumas tipologias conseguiram se destacar em 2025. “É o caso dos imóveis maiores, sobretudo em bairros já consolidados ou em regiões que passam por transformação urbana. Como o financiamento tem peso menor nesse segmento, a demanda tende a se manter mais resiliente”, analisa Takahashi.
Del Castilho é destaque nos compactos
Mesmo assim, bairros nobres e turísticos como Ipanema, Leblon, Copacabana, Flamengo e Botafogo também apareceram entre os destaques dos compactos, o que sinaliza uma demanda aquecida pela tipologia, apesar do crédito mais restritivo. “No mercado de imóveis menores, especialmente fora das áreas mais caras da cidade, as famílias costumam depender mais do crédito. Mas, como o valor total da unidade é mais baixo, muitos compradores ainda conseguem fechar negócio, sobretudo em regiões com boa infraestrutura e acesso a transporte”, observa Takahashi. Confira as tabelas completas:
