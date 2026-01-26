No Jardim Botânico, o preço por metro quadrado avançou 42%, em 2025, para imóveis acima de 125 metros quadrados - Freepik

No Jardim Botânico, o preço por metro quadrado avançou 42%, em 2025, para imóveis acima de 125 metros quadradosFreepik

Publicado 26/01/2026 09:11 | Atualizado 26/01/2026 09:11

Jardim Botânico e Jacarepaguá são os bairros onde os imóveis grandes (acima de 125 metros quadrados) mais valorizaram no Rio, em 2025. Para se ter ideia, no Jardim Botânico, o preço por m² avançou 42% ante 2024, com tíquete médio superior a R$ 4,8 milhões. Na segunda colocação, Jacarepaguá registrou crescimento de 34% e tíquete de R$ 1,3 milhão. E em terceiro apareceu a Barra da Tijuca, com avanço de 22% e valor médio de R$ 4,3 milhões.



Para Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma Loft, mesmo com o cenário de juros altos, algumas tipologias conseguiram se destacar em 2025. “É o caso dos imóveis maiores, sobretudo em bairros já consolidados ou em regiões que passam por transformação urbana. Como o financiamento tem peso menor nesse segmento, a demanda tende a se manter mais resiliente”, analisa Takahashi.

Del Castilho é destaque nos compactos

O levantamento também identificou a valorização de imóveis de até 65 m². Neste caso, os maiores avanços foram identificados em bairros com preços de entrada mais baixos ou em regiões em processo de renovação urbana. Liderando o ranking está Del Castilho, que registrou alta de 28% no preço por m² (R$ 325 mil de tíquete médio), enquanto Barra e Santo Cristo avançaram 19% (R$ 737 mil e 436 mil respectivamente).



Mesmo assim, bairros nobres e turísticos como Ipanema, Leblon, Copacabana, Flamengo e Botafogo também apareceram entre os destaques dos compactos, o que sinaliza uma demanda aquecida pela tipologia, apesar do crédito mais restritivo. “No mercado de imóveis menores, especialmente fora das áreas mais caras da cidade, as famílias costumam depender mais do crédito. Mas, como o valor total da unidade é mais baixo, muitos compradores ainda conseguem fechar negócio, sobretudo em regiões com boa infraestrutura e acesso a transporte”, observa Takahashi. Confira as tabelas completas:



Pesquisa Loft

Pesquisa Loft