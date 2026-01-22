Cidade do Rio registrou 803 ações condominiais em dezembro de 2025 - Shutterstock

Cidade do Rio registrou 803 ações condominiais em dezembro de 2025Shutterstock

Publicado 22/01/2026 17:56 | Atualizado 22/01/2026 20:11

O volume de novas ações condominiais protocoladas no estado do Rio chegou a 1.394 em dezembro, das quais 803 estão na capital e 591 no interior. O resultado indica alta de 1,8% (capital), no mesmo período de 2024, e uma queda de 7,4% (interior) no número de processos. Os números são de estudo do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), a partir de dados do TJRJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro). Apesar do avanço, o levantamento afirma que 2025 registrou o menor volume de processos condominiais, quando comparado a 2023 e 2024, o que indica uma redução nesse segmento.



Já no recorte de ações locatícias, a pesquisa aponta 572 novos processos protocolados no mês passado, sendo 353 na capital e 219 no interior. Comparando com dezembro de 2024, houve crescimento de 18,1% na cidade do Rio e de 9,5% no interior do estado.



Problemas com despesas condominiais ou despejo por falta de pagamento são os principais motivos apontados pelo estudo.

Faturamento superior a R$ 79 milhões

Balanço do QuintoAndar revela que o marketplace cresceu cinco vezes mais em 2025, ante o ano anterior. O resultado impulsionou algumas imobiliárias do ecossistema, como a SPIN, que dobrou as suas vendas dentro da plataforma, alcançando faturamento superior a R$ 79 milhões no período.

