Kits de volta às aulas beneficiarão mais de 400 crianças de sete municípios do estado do Rio - Divulgação

Publicado 02/02/2026 17:58 | Atualizado 02/02/2026 17:58

Na volta às aulas, o mercado imobiliário está engajado com a entrega de cerca de 4,5 mil kits escolares para filhos e dependentes de colaboradores em todo o Brasil, em uma ação do Instituto MRV&CO. Só no estado do Rio, mais de 400 crianças, de sete municípios, serão beneficiadas (capital, Duque de Caxias, Resende, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo e Macaé). De acordo com a empresa, os kits são montados por faixa etária para garantir que estejam adequados às necessidades pedagógicas de cada etapa escolar.



“A educação é um eixo estratégico de transformação social. Ao ampliar o acesso a itens pedagógicos e a iniciativas educacionais, a companhia contribui para o equilíbrio financeiro das famílias de seus trabalhadores e investe diretamente na formação da próxima geração de cidadãos e profissionais”, comenta Blenda Alves, gestora do instituto.

Mais de R$ 100 milhões investidos no Rio

O QuintoAndar irá investir este ano mais de R$ 100 milhões no Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte de um plano de expansão que prevê a chegada a 87 novas áreas da Região Metropolitana. Com isso, a companhia estima crescer em 40% o número de corretores parceiros no estado ao longo do ano, com foco na Zona Sul e na Barra da Tijuca. Hoje, a plataforma já tem mais de 30 mil imóveis anunciados no Rio. “Estamos ampliando a nossa presença na região com tecnologia que reduz burocracia, aumenta a previsibilidade financeira e cria um ambiente mais seguro para corretores e clientes transacionarem”, explica Lucas Lima, COO do QuintoAndar.

