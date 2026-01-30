Cantinho do café é uma das sugestões para destacar a decoração do lar - Divulgação/Julia Herman

Publicado 30/01/2026 10:18 | Atualizado 30/01/2026 10:18

Sabe quando você entra em uma casa e sente aquele clima de afeto e aconchego? Muitas vezes, essa sensação é aflorada por pequenas delicadezas na decoração e não por meio de grandes intervenções ou peças imponentes. A sinergia entre os elementos, afirma a arquiteta Isabella Nalon, é o que transforma os ambientes mais acolhedores, com alma e essência. "A decoração precisa conversar com quem mora ali. Quando o espaço reflete hábitos, memórias e sensações, ele se torna naturalmente mais receptível", destaca a profissional. Confira algumas sugestões da arquiteta:

1 - Hora do café. Definitivamente, café não é apenas uma bebida: trata-se de um prazer de degustar e uma ocasião oportuna para conversas prazerosas. Por isso, a presença de um cantinho do café é muito bem-vindo para propiciar essas oportunidades aos moradores.

2 - Sapateira. Mais do que um espaço de organização, esse objeto no hall de entrada é sinônimo de uma mudança de hábito na chegada e saída das residências brasileiras. Com a pandemia, muitas pessoas permaneceram com essa rotina e foi preciso incluir um móvel para deixar tudo organizado. Não esqueça de deixar os chinelinhos para serem usados, inclusive os dos visitantes.

3 - Toalha seca para o uso. A instalação de um toalheiro é um cuidado eficaz. Além de garantir que as toalhas estejam sempre secas e prontas para o uso, esse planejamento também diz respeito à saúde das pessoas, pois toalha molhada é um grande foco para a proliferação de fungos e bactérias que causam diversos problemas de pele.

4 - O charme das fruteiras. Elas andaram um pouco sumidas do layout das cozinhas, o que também é justificado pela diminuição dos espaços. Sempre que possível, a dica é trazê-las dentro da marcenaria, pois além do colorido dos alimentos, seu posicionamento também facilita as atividades de preparo.

