Rio de Janeiro ocupou a segunda colocação no ranking com R$ 6 bilhões em vendas de imóveis, no ano passado - Freepik

Rio de Janeiro ocupou a segunda colocação no ranking com R$ 6 bilhões em vendas de imóveis, no ano passadoFreepik

Publicado 29/01/2026 17:56 | Atualizado 29/01/2026 17:56

O mercado imobiliário do país viveu um 2025 de grandes números. Levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), com dados da GeoBrain, identificou as 10 cidades com melhor desempenho em vendas e lançamentos. São Paulo e Rio de Janeiro saíram na frente. A primeira liderou tanto em vendas (R$ 42,6 bilhões) quanto em lançamentos (R$ 38 bilhões de VGV – Valor Geral de Vendas). E o Rio de Janeiro, apesar de estar na segunda colocação, apresentou retração nos indicadores. Em vendas, o VGV chegou a R$ 6 bilhões, recuo de 30% em relação ao ano anterior. E em lançamentos, o volume foi de R$ 6,1 bilhões, queda de 20%.



Já Fortaleza e Florianópolis se destacaram pelo avanço expressivo no ranking. O estudo indica que a capital cearense alcançou VGV de R$ 4,9 bilhões em 2025, alta de 41% ante 2024, subindo cinco posições. Já Florianópolis avançou sete posições, com VGV de R$ 4,6 bilhões em vendas, crescimento de 91% em 2025. Confira as tabelas:



Ranking Abrainc

Ranking Abrainc