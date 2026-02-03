Evento gratuito do mercado imobiliário apresentará dados, cenários e perspectivas para 2026 - Freepik

Publicado 03/02/2026 20:47 | Atualizado 03/02/2026 20:47

Já estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Panorama do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro. O evento acontecerá no dia 12 de março, quinta-feira, das 9h às 12h, na sede da Fecomércio-RJ, no Flamengo. Em pauta estarão dados, cenários e perspectivas sobre locação, venda, lançamentos imobiliários, escritórios, multifamily (prédios construídos exclusivamente para aluguel) e as transformações que impactam o setor na cidade. A iniciativa é o do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e os interessados devem se inscrever em sympla.com.br. A entrada será por meio de ingresso solidário, com a doação de 1 kg de alimento não perecível destinado ao Programa Mesa Brasil Sesc.

Descontos de até 50% para decorar a casa

O CasaShopping promove até o dia 28 de fevereiro a sua tradicional liquidação com descontos de até 50%. Entre as ofertas estão móveis, revestimentos, acessórios, objetos decorativos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha. "Como o mercado da casa continua aquecido, apostamos num crescimento de vendas em torno de 20% em relação ao mesmo período do ano passado", projeta Bruna Marcolini, head de Marketing do shopping.

