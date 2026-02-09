Miradouro de condomínio em Areal é inspirado no de Santa Luzia, em Lisboa (Portugal) Divulgação
Miradouro português inspira projeto em Areal
Local foi pensado para proporcionar vistas da paisagem serrana e momentos de contemplação
Miradouro português inspira projeto em Areal
Local foi pensado para proporcionar vistas da paisagem serrana e momentos de contemplação
Eleições influenciam decisão de alugar ou comprar um imóvel no Rio
Pesquisa indica que 46% dos moradores já pensam em antecipar ou adiar a troca do lar
Projeto tem elevador exclusivo para carros dentro de mansões suspensas
Residencial inspirado no piloto Ayrton Senna fica em Balneário Camboriú
Lançamentos, escritórios e multifamily serão temas de panorama imobiliário
Encontro do Secovi Rio acontecerá no dia 12 de março, no Flamengo
Mercado imobiliário engajado na volta às aulas
Crianças serão beneficiadas com kits escolares em sete municípios do estado do Rio
Pequenas delicadezas que podem enaltecer a decoração da casa
Cantinho do café e sapateiras no hall tornam os ambientes mais acolhedores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.