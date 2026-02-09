Miradouro de condomínio em Areal é inspirado no de Santa Luzia, em Lisboa (Portugal) - Divulgação

09/02/2026

O mercado imobiliário, muitas vezes, busca inspiração em símbolos icônicos do país e do mundo para desenvolver seus projetos. Um exemplo pode ser visto no Quinta Portuguesa, condomínio em Areal, conhecida como a Cidade da Uva e das Nações: o empreendimento tem um miradouro inspirado no de Santa Luzia, em Lisboa (Portugal). Danilo Santinon, diretor do Grupo Santinon, conta que o ambiente fica em um ponto elevado do terreno e foi construído para proporcionar vistas amplas da paisagem serrana e momentos de contemplação. “O espaço integra o sistema de trilhas do Quinta Portuguesa, incluindo a Trilha dos Eucaliptos e os caminhos do olival, criando um percurso contínuo voltado ao bem-estar e ao uso cotidiano dos moradores”, complementa Santinon. O residencial oferece 124 lotes, além de oito casas prontas para morar, todas com painéis solares. Os terrenos têm valores a partir de R$ 250 mil e a comercialização é coordenada pela CIA Multiplataforma Imobiliária.

Mais de R$ 40 milhões em armários planejados

Apartamento decorado de residencial em Ipanema Divulgação

Com o mercado imobiliário aquecido e o boom dos projetos de estúdios na cidade do Rio, a Ferrara Mobili, marca de móveis planejados do Grupo BSJ, comercializou mais de R$ 40 milhões, em apenas dois anos de operação, além de estar presente em 16 apartamentos decorados das principais construtoras da cidade. A estratégia da empresa para este ano inclui a abertura de um showroom, no CasaShopping (Barra da Tijuca), com 650 metros quadrados (m²). O investimento chega a R$ 22 milhões. Outra novidade é a presença no Coletivo Ipanema, um showroom na Zona Sul. “Investimos em espaços que traduzem o padrão que entregamos em nossos projetos, ao mesmo tempo em que nos aproximamos de incorporadores, arquitetos e potenciais compradores”, explica Elcílio Britto, presidente do Grupo BSJ.

