Iniciativa da construção civil premiará projetos de inovação e sustentabilidade no setor - Freepik

Publicado 13/02/2026 16:19 | Atualizado 13/02/2026 16:19

Estão abertas as inscrições para 26ª edição do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Até o dia 27 de março, será possível inscrever os cases nas categorias Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que vai premiar ações voltadas ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos produtos e processos; e Pesquisa Acadêmica, que reconhecerá trabalhos de abordagem estruturada que envolvam a formulação de hipóteses, a coleta e análise de dados e a interpretação de resultados, seguindo princípios científicos e metodológicos estabelecidos.



Os projetos vencedores serão premiados durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC), que acontecerá de 19 a 21 de maio de 2026, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Para participar, basta acessar cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade.

Mobiliário no Rio Open

Pedra da Gávea, um dos ambientes decorados do Rio Open, torneio de tênis que vai de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro Divulgação

A Lider, de mobiliário de alto padrão, participará pelo sexto ano consecutivo do Rio Open, torneio de tênis que acontecerá entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. A marca estará presente nos espaços Corcovado Club e Pedra da Gávea, áreas VIPs do evento, e no Players Lounge. Os ambientes somam 2.220 metros quadrados e foram desenvolvidos para oferecer conforto, sofisticação e uma experiência acolhedora ao público. O projeto é assinado arquiteto Alexandre Rousset.

