Curso gratuito de impermeabilizador terá duração média de dois meses e é destinado a adultos com idade mínima de 18 anos - Freepik

Curso gratuito de impermeabilizador terá duração média de dois meses e é destinado a adultos com idade mínima de 18 anosFreepik

Publicado 12/02/2026 21:40 | Atualizado 12/02/2026 21:43

A Firjan Senai (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), em parceria com a AEI (Associação de Engenharia de Impermeabilização), está com inscrições abertas para o curso gratuito de impermeabilizador. As aulas estão previstas para março e maio, no turno da noite, e agosto, no período da manhã, nas unidades da entidade, de acordo com a turma escolhida. A formação tem duração média de dois meses e é destinada a adultos com idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima desejável correspondente ao 5º ano do Ensino Fundamental.



“A parceria com a AEI é um diferencial, pois a associação fornece materiais utilizados nas aulas práticas, doados por fabricantes parceiros associados à entidade. Um dos nossos compromissos é estimular a qualificação profissional. Isso inclui contribuir para a formação de mão de obra preparada para as exigências da construção civil”, explica Renato Giro, diretor-presidente da AEI. As inscrições são presenciais na Rua Morais e Silva, 53, das 8h às 19h.

Venda de estúdios em alta na Lapa

Estúdio de residencial lançado na Lapa que teve 70% das unidades vendidas em um mês Divulgação

O Carioca Lapa by The INC, primeiro residencial da coleção Carioca by The INC, ultrapassou a marca de 70% das unidades vendidas em apenas um mês, a maioria para investidores. Localizado na Avenida Gomes Freire, na Lapa, o projeto da The INC Incorporações tem 168 imóveis entre estúdios, gardens, up gardens e coberturas. Os preços partem de R$ 349 mil, com entrada a partir de R$ 21 mil. O projeto está enquadrado no Plano Reviver Centro, tem gestão da startup carioca Lobie, e previsão de entrega para 2028.

