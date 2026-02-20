O ar-condicionado não é mais um vilão no consumo de energia, desde que seja utilizado corretamente e com bom senso - Freepik

O ar-condicionado não é mais um vilão no consumo de energia, desde que seja utilizado corretamente e com bom sensoFreepik

Publicado 20/02/2026 15:16 | Atualizado 20/02/2026 15:16

Com as temperaturas elevadas no Rio de Janeiro e em todo o país, é comum tomar aquele susto quando chega a conta de luz. Para evitar surpresas, o uso consciente da energia elétrica é fundamental para garantir conforto, economia e evitar possíveis apagões. Nelson Volyk, gerente de Engenharia de Produto da Sil Fios e Cabos Elétricos, afirma que um dos motivos desse problema pode estar relacionado à qualidade dos cabos que foram usados, conhecidos como "cabos desbitolados" ou seja, aqueles que são produzidos com menos cobre, ou até mesmo com a ausência deste material.

"Infelizmente, é comum encontrar cabos de alumínio revestidos com cor semelhante à do cobre, para enganar o consumidor. É uma situação comparável ao uso de combustível adulterado em um veículo, que traz sérios riscos e prejuízos. Por isso, se faz tão necessário adquirir materiais de qualidade e de empresas certificadas, assim como desconfiar de produtos com valores muito abaixo dos praticados no mercado. Afinal, o barato pode sair muito caro", observa Volyk. Confira outras dicas do especialista:

1 - Ar-Condicionado. Este aparelho não é mais um vilão no consumo de energia, desde que seja utilizado corretamente e com bom senso. Para isso, é importante contar com modelos modernos que exigem menos energia, utilizar um que seja proporcional ao tamanho do ambiente, fechar portas e janelas quando o ar-condicionado estiver ligado e não o manter ligado desnecessariamente caso não tenha ninguém no ambiente.

2 – Chuveiro. Banhos longos também são um dos principais responsáveis pelo gasto excessivo de energia elétrica. A conscientização de cada pessoa, reduzindo o tempo total de banho, é suficiente para contribuir com a economia de energia, evitando ainda o problema da seca dos reservatórios de água. Outra solução é optar por chuveiros de menor potência ou então regular a temperatura da água para um pouco mais fria, principalmente, na época de forte calor.

3 - Carregadores esquecidos na tomada. Manter celulares, tablets e equipamentos similares conectados na tomada por muitas horas, mesmo após a conclusão da carga máxima, também é uma maneira corriqueira de gastar energia.

4 – Dicas simples e importantes. Não mantenha todas as luzes de casa acesas; utilize lâmpadas de LED; aproveite ao máximo os momentos de luz natural; use as máquinas de lavar roupas e louças de forma inteligente, reunindo o maior número de itens possíveis em cada ciclo, para economizar energia e água; e evite abrir a porta da geladeira muitas vezes sem necessidade.

