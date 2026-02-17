Geração Z, de 21 a 28 anos, foi a que apresentou a maior intenção de compra do imóvel, no quarto trimestre de 2025Freepik
Intenção de compra de imóveis atinge 50% no país
Metade dos brasileiros com renda familiar acima de R$ 2.500 tem intenção de fechar negócio nos próximos meses
Intenção de compra de imóveis atinge 50% no país
Metade dos brasileiros com renda familiar acima de R$ 2.500 tem intenção de fechar negócio nos próximos meses
Compradores de imóvel no Porto Maravilha ganharão bicicleta elétrica
Ação visa estimular a mobilidade sustentável na região
Prêmio vai reconhecer ações sustentáveis na construção civil
Interessados têm até o dia 27 de março para inscrever os projetos
Inscrições abertas para formação gratuita em impermeabilização
Aulas estão previstas para março, maio e agosto, nas unidades da Firjan Senai
Em época de Carnaval, confira dicas para a segurança nos condomínios
Um dos maiores riscos é a entrada de pessoas sem a devida checagem, alerta Abadi
Mais de 1.600 vagas gratuitas em cursos na construção civil
Aulas acontecem este mês na capital, na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.