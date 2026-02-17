Geração Z, de 21 a 28 anos, foi a que apresentou a maior intenção de compra do imóvel, no quarto trimestre de 2025 - Freepik

Publicado 17/02/2026 10:00

A intenção de compra de imóveis no país chegou a 50% no quarto trimestre de 2025, avanço de cinco pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024, indica Pesquisa de Intenção de Compra de Imóveis, realizada pela Brain Inteligência Estratégica. O estudo afirma que metade dos brasileiros com renda familiar acima de R$ 2.500 declarou intenção de fechar negócio nos próximos meses, mesmo em um cenário de Selic (taxa básica de juros) elevada, atualmente em 15% ao ano.

O levantamento traçou também um perfil desses potenciais compradores: a Geração Z (21 a 28 anos) apresentou a maior intenção de compra, com 56% no período analisado, ante 49% registrado no final de 2024. O resultado aponta uma entrada mais acentuada dos jovens no mercado imobiliário, que pode ser impulsionada por fatores como independência, saída da casa dos pais e planejamento patrimonial. Em seguida, apareceram a Geração Y (29 a 44 anos), com 54%, e a Geração X (45 a 60 anos), com 44%. Já entre os Baby Boomers (61 a 79 anos), o índice é de 31%.

Com relação ao tipo de imóvel, o apartamento continua sendo a preferência, com 48%. As casas em rua ficaram em segundo lugar, com 34%, e casas em condomínio fechado, com 15%. A pesquisa identificou ainda as motivações para a compra. A principal continua sendo sair do aluguel, com 32% dos entrevistados. Na sequência, saída da casa dos pais, 13%, mudança de localidade, 5%, casamento, 3%, e separação, 2%.

