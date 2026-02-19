Endereço onde funcionou a Promoinfo, no Cachambi, dará lugar a condomínio com 228 unidades - Divulgação

Endereço onde funcionou a Promoinfo, no Cachambi, dará lugar a condomínio com 228 unidadesDivulgação

Publicado 19/02/2026 19:47 | Atualizado 19/02/2026 19:47

O terreno que foi da Promoinfo, no Cachambi, dará lugar a um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida faixa 4. O Grupo CTV acaba de adquirir a área de 2.387 metros quadrados, que fica a 100 metros do Norte Shopping, para desenvolver o Linea Residencial. O empreendimento terá 228 unidades e Valor Geral de Vendas (VGV) de mais de R$ 100 milhões.



Segundo Guilherme Mororó, diretor Comercial e de Marketing da empresa, serão apartamentos de um a três quartos, lazer de resort com mais de 15 itens, incluindo piscina de borda infinita com vista para o shopping, além de segurança e uma loja comercial de 1 mil metros quadrados. “É um projeto pensado para quem quer morar perto de tudo, com qualidade e excelente custo-benefício”, afirma Mororó.

Leilão com lances a partir de R$ 69 mil

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões e a Zuk Imóveis, promoverá no dia 3 de março, a partir das 10h, um leilão online de imóveis, com lances a partir de R$ 69 mil. São 1.124 oportunidades distribuídas em 25 estados brasileiros, entre casas, apartamentos, terrenos e unidades comerciais. Há opção de pagamento à vista, em parcela única, ou por meio de financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20%, válido para imóveis acima de R$ 90 mil, exclusivamente para lotes comerciais e residenciais. Já para os terrenos, o pagamento precisa ser feito à vista. De acordo com o Santander, todos os imóveis terão IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão. Para participar, é preciso fazer cadastro prévio nos sites da Biasi Leilões e da Zuk.

