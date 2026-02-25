Ipanema, na Zona Sul do Rio, liderou o ranking com a taxa de condomínio atingindo R$ 2.200 em janeiro - Freepik

Ipanema, na Zona Sul do Rio, liderou o ranking com a taxa de condomínio atingindo R$ 2.200 em janeiroFreepik

Publicado 25/02/2026 19:30 | Atualizado 25/02/2026 19:30

O valor do condomínio é uma das despesas que mais pesa no bolso. Para se ter ideia, a alta foi de 13% entre janeiro de 2025 e o mesmo mês deste ano, na cidade do Rio. O valor médio mensal chegou a R$ 948, aponta pesquisa da plataforma Loft. Analisando por bairros, Ipanema liderou o ranking com a taxa atingindo R$ 2.200 em janeiro de 2026, após avanço de 26% em um ano. Na sequência apareceram Lagoa, R$ 2.100, e Barra da Tijuca, R$ 2.030. Leblon, Jardim Oceânico (Barra), São Conrado e Gávea também figuraram entre os maiores valores da cidade.

"Em bairros como Ipanema e Leblon, o condomínio elevado acompanha imóveis bem localizados, com serviços e áreas comuns mais robustas. Isso ajuda a explicar por que os valores são sistematicamente mais altos", explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft. Ele lembra que por ser um custo fixo relevante, a cota tende a subir em momentos de pressão sobre despesas de manutenção, segurança e serviços. “No Rio, esse efeito aparece com força especialmente em bairros com imóveis maiores e prédios mais estruturados", analisa o gerente de Dados.

