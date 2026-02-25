Ipanema, na Zona Sul do Rio, liderou o ranking com a taxa de condomínio atingindo R$ 2.200 em janeiroFreepik
Condomínio no Rio tem alta de 13%
Valor médio da taxa chegou a R$ 948, indica pesquisa
Mais de 70% das aquisições imobiliárias tiveram algum desconto no país
Percentual é o maior já registrado pela Pesquisa Raio-X FipeZAP
Araras, na Região Serrana do Rio, receberá a Mastercasa 2026
Mostra de arquitetura será realizada no primeiro condomínio do país com helicóptero compartilhado
Conta de luz alta? Confira orientações para reduzir o custo
Ações simples e a escolha dos materiais elétricos adequados podem aliviar a despesa
Terreno que foi da Promoinfo, no Cachambi, se transformará em condomínio pelo Minha Casa, Minha Vida
Residencial, próximo ao Norte Shopping, terá 228 unidades
Seis tipos de coberturas para áreas externas
Solução amplia o uso dos espaços de lazer e cria uma sombra agradável
