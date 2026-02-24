Estudo afirma que 71% das compras de imóvel tiveram algum desconto nos últimos 12 mesesFreepik
Mais de 70% das aquisições imobiliárias tiveram algum desconto no país
Percentual é o maior já registrado pela Pesquisa Raio-X FipeZAP
Araras, na Região Serrana do Rio, receberá a Mastercasa 2026
Mostra de arquitetura será realizada no primeiro condomínio do país com helicóptero compartilhado
Conta de luz alta? Confira orientações para reduzir o custo
Ações simples e a escolha dos materiais elétricos adequados podem aliviar a despesa
Terreno que foi da Promoinfo, no Cachambi, se transformará em condomínio pelo Minha Casa, Minha Vida
Residencial, próximo ao Norte Shopping, terá 228 unidades
Seis tipos de coberturas para áreas externas
Solução amplia o uso dos espaços de lazer e cria uma sombra agradável
Intenção de compra de imóveis atinge 50% no país
Metade dos brasileiros com renda familiar acima de R$ 2.500 tem intenção de fechar negócio nos próximos meses
