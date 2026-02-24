Estudo afirma que 71% das compras de imóvel tiveram algum desconto nos últimos 12 meses - Freepik

Publicado 24/02/2026 17:29 | Atualizado 24/02/2026 17:29

As transações imobiliárias que tiveram algum desconto no país chegaram a 71% nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2025. É o maior patamar já registrado na Pesquisa Raio-X FipeZAP. O estudo afirma que o abatimento médio arbitrado entre compradores e vendedores também cresceu, especialmente ao longo do segundo semestre do ano analisado, atingindo em dezembro passado os respectivos tetos: 10%, considerando todas as transações realizadas (com e sem desconto), e 14%, entre as que apresentaram algum desconto no valor.

Já com relação à participação de compradores, grupo formado pelos respondentes que declararam ter adquirido um imóvel nos últimos 12 meses, houve um novo recuo, passando de 12% no recorte do terceiro trimestre para 10% da amostra referente ao quarto trimestre de 2025. Sobre o tipo de unidade adquirida, a opção pelos “usados” ficou na liderança, com 69%. Ainda entre os compradores, o objetivo de “investimento” reduziu de 42%, no terceiro trimestre de 2025, para 33%, no quarto trimestre do mesmo ano.

A preferência pelo aluguel da unidade para obter renda foi majoritária, com 71%, ante a alternativa de revenda após valorização, com 29%. O levantamento aponta também que a intenção de “morar com alguém” se destacou entre os compradores com o objetivo “moradia”, 64%, superando a finalidade de usá-lo para “morar sozinho”, 22%, ou para “outra pessoa morar”, 14%.

