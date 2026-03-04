Imóveis residenciais para venda no Rio apresentaram alta de 0,14%, em fevereiro - Freepik

Imóveis residenciais para venda no Rio apresentaram alta de 0,14%, em fevereiroFreepik

Publicado 04/03/2026 20:20

Os preços dos imóveis residenciais para venda no país avançaram 0,32% em fevereiro, ante 0,20% registrado no mês anterior. O cenário também foi observado no Rio de Janeiro, com 0,14%. De acordo com o Índice FipeZAP, as unidades de um quarto foram as mais valorizadas no mês passado, 0,45%, enquanto as de três registraram pequena variação de 0,02%.



O cenário de alta foi observado nas 49 das 56 cidades acompanhadas, incluindo 19 das 22 capitais: Belém (2,18%); Campo Grande (1,33%); Brasília (1,23%); Vitória (1,23%); Florianópolis (1,14%); Salvador (1,04%); Maceió (1,04%); Fortaleza (0,98%); Manaus (0,85%); Teresina (0,49%); Cuiabá (0,42%); Natal (0,41%); Recife (0,38%); São Luís (0,38%); São Paulo (0,25%); Goiânia (0,24%); Porto Alegre (0,18%); Aracaju (0,15%); e Rio de Janeiro (0,14%). Na outra ponta, Curitiba, Belo Horizonte e João Pessoa apresentaram recuo de 0,66%, 0,42% e 0,29%, respectivamente.

