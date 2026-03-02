Construtora de Juiz de Fora está recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas - Freepik

Construtora de Juiz de Fora está recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvasFreepik

Publicado 02/03/2026 16:55

O mercado imobiliário também se mobiliza para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas em Juiz de Fora (MG). A MRV, por exemplo, vai doar R$ 100 mil ao Servas, instituição do Governo de Minas Gerais que atua em ações emergenciais de assistência social no estado. A empresa também disponibiliza a sua loja em Juiz de Fora como ponto de coleta de doações.



A unidade, na Rua Roberto Stiegert, nº 31, no bairro São Pedro, está recebendo roupas e itens de cama, novos ou em bom estado, além de água mineral. Todo o material será distribuído pela MRV às famílias atingidas. As contribuições podem ser feitas de segunda a sábado, das 9h às 18h.



A construtora também fará uma mobilização entre seus colaboradores para arrecadação de donativos e de recursos financeiros, cujos valores serão destinados à Cruz Vermelha Brasileira.

Maximização do solo urbano

O projeto de lei que permite a construção de prédios em estacionamentos de shoppings e supermercados do Rio, sancionado no ano passado pelo prefeito Eduardo Paes, é um movimento natural e coerente com a forma como as grandes cidades do mundo vêm evoluindo. A análise é de Thomaz Assumpção, CEO da Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado e planejamento urbano. “Os shoppings são âncoras urbanas que atraem fluxo e concentram serviços que se irradiam para o seu entorno”, analisa Assumpção. De acordo com ele, a iniciativa abre a porta para algo que a consultoria defende há muito tempo: a maximização do uso do solo urbano. “A visão tradicional de que shoppings precisam de grandes áreas de estacionamento é um paradigma que vem mudando, pois, a mobilidade e o comportamento dos consumidores evoluíram”, diz o CEO.

