Cursos no Rio abordarão segurança jurídica dos negócios imobiliários, estratégias de comunicação e fortalecimento de marca pessoal - Freepik

Cursos no Rio abordarão segurança jurídica dos negócios imobiliários, estratégias de comunicação e fortalecimento de marca pessoalFreepik

Publicado 27/02/2026 21:39 | Atualizado 27/02/2026 21:39

A coluna traz hoje duas dicas para quem deseja estar bem informado. A primeira é o curso Documentação Imobiliária, do Secovi Rio (Sindicato da Habitação), que acontecerá de 9 a 12 de março, das 9h30 às 12h30, na sede do sindicato, no Centro. Voltada para corretores de imóveis, advogados, síndicos, construtores ou investidores, a iniciativa abordará o estudo das legislações aplicadas às certidões, pontos vulneráveis e ferramentas para o aumento da segurança jurídica dos negócios imobiliários, entre outros temas. Contribuintes do Secovi Rio pagam R$ 208,15 e demais interessados R$ 297,35. Inscrições em secovirio.com.br.

“O curso é relevantíssimo para os síndicos e para os colaboradores das administradoras de condomínios. O síndico que tiver noção básica sobre documentação imobiliária poderá conscientizar os condôminos quando da alienação e da locação dos imóveis, quanto aos riscos e cautelas em tais operações, o que reduzirá e muito os conflitos extrajudiciais e judiciais no condomínio”, afirma Paulo Roberto Xavier, advogado e facilitador do curso.

Já no dia 21 de março, a empresária Nayara Técia, CEO do Grupo ON Brokers, promoverá a segunda edição do Onda Digital Energética. O workshop foi criado para capacitar empresários e líderes de todos os segmentos a desenvolverem autonomia na produção de conteúdo digital. O encontro será das 9h às 20h, em Vargem Pequena, Zona Sudoeste do Rio. O primeiro lote de ingressos está disponível por R$ 487 e inclui certificado. Para participar, é preciso acessar ondadigitalenergetica.com.br/rj.

“Eu já faço esse trabalho de imersão com as minhas equipes de corretores de imóveis e senti a necessidade de expandir o conteúdo para que outros colaboradores e empresários também tenham essa oportunidade”, explica Nayara. Segundo ela, com a estratégia digital, a empresa consegue gerar cerca de 1 mil leads (potenciais clientes) por mês. Os participantes terão acesso a ferramentas práticas para a criação de conteúdo, construção de autoridade, estratégias de comunicação e fortalecimento de marca pessoal, com foco em resultados.

