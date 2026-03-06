Tarifa de água, mobilidade e segurança estarão em pauta na conferência de síndicos do Rio de Janeiro - Freepik

Tarifa de água, mobilidade e segurança estarão em pauta na conferência de síndicos do Rio de JaneiroFreepik

Publicado 06/03/2026 14:25 | Atualizado 06/03/2026 15:10

Os síndicos da cidade terão a oportunidade de discutir temas relevantes para o universo condominial na Conferência de Síndicos do Rio de Janeiro, que acontecerá dias 9 e 10 de abril, na Barra da Tijuca. Na programação, segurança pública e privada, mobilidade e tarifas de água, além de outros assuntos que impactam diretamente a vida da população. Leitores do O Dia e da coluna têm inscrição gratuita em www.sympla.com.br/evento/conferEncia-de-sIndicos-rio-de-janeiro/3316582?d=odiaonline.



Idealizado pela Câmara Comunitária da Barra (CCBT) e organizado pelo Grupo DM Eventos, o encontro terá abertura do prefeito Eduardo Paes e a participação de nomes como Paulo Storani, consultor e ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais); José Maximino, promotor do Ministério Público; Alex Velmovitsky, vice-presidente Jurídico do Secovi Rio (Sindicato da Habitação); Renata Mansur, presidente da OAB/Barra; Gustavo Guerrante, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano; Márcio Fortes, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social); Wagner Victer, ex-presidente da Cedae; Jorge Jaber, psiquiatra, e Marcelo Borges, presidente da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis).



Delair Dumbrosck, presidente da CCBT, explica que a conferência será na Barra, mas com impacto para toda a cidade. “Vamos discutir questões que incomodam todo mundo, como a tarifa de água que pesa demais no bolso e os problemas da mobilidade e da segurança no Rio. Não é falar sobre a cancela do condomínio ou sobre a câmera, e sim como a segurança privada pode trabalhar em complementariedade ao poder público”, destaca Dumbrosck.



Segundo David Zee, professor da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e vice-presidente da CCBT, que mediará o painel Mobilidade urbana x adensamento, a participação social é indispensável. “O Rio cresceu de uma maneira tão complexa e os segmentos sociais são diversos. Por isso, precisamos organizá-los para identificar as principais reivindicações e levarmos aos gestores públicos”, ressalta Zee.



Já Eduardo Figueira, diretor da CCBT e mediador do debate Concessão água/esgoto x tarifas, conta que abordará as distorções tarifárias e o papel da sociedade civil nas revisões contratuais. “A água no Rio de Janeiro é a mais cara do país e chega a custar oito vezes mais do que em São Paulo. Vale lembrar que este ano é importantíssimo porque será de revisão quinquenal dos contratos. E a sociedade civil nunca participou disso. Por isso, teremos o Ministério Público nesse painel”, diz Figueira.



Dil Melo, fundadora do Grupo DM Eventos, complementa que o encontro conecta síndicos, gestores públicos, especialistas e a sociedade em torno de temas que extrapolam os muros dos condomínios. “A proposta é gerar conteúdo qualificado, promover escuta e estimular soluções práticas para desafios que impactam diretamente o cotidiano da cidade”, afirma Dil.

Prêmio Master Imobiliário

As inscrições para o Prêmio Master Imobiliário vão até o dia 13 de março em premiomasterimobiliario.com.br. A iniciativa reconhece empreendimentos e profissionais que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, a inovação e a qualificação do mercado. Poderão concorrer projetos e cases do setor privado ou público, desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas. O prêmio é organizado pela Fiabci-Brasil (Federação Internacional Imobiliária) e pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação).

