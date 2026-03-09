Em janeiro, os recursos das cadernetas de poupança financiaram aquisições e construções de 35,7 mil imóveis no país - Freepik

Em janeiro, os recursos das cadernetas de poupança financiaram aquisições e construções de 35,7 mil imóveis no paísFreepik

Publicado 09/03/2026 18:34 | Atualizado 09/03/2026 18:34

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) somaram R$ 12,1 bilhões em janeiro. O resultado é o quarto melhor para o referido mês na série histórica, segundo pesquisa da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). Já no recorte de dezembro de 2025, houve recuo de 28,4%. E comparando com janeiro do ano passado, o montante foi 8,2% menor.



De acordo com o estudo, o volume de crédito habitacional contratado nos 12 meses encerrados em janeiro deste ano chegou a R$ 155,2 bilhões, queda de 15,7% ante ao registrado no período imediatamente anterior. No recorte de unidades, no primeiro mês de 2026 foram financiadas aquisições e construções de 35,7 mil imóveis, redução de 28% em relação a dezembro. Analisando com janeiro de 2025, o levantamento verificou uma redução de 5,5%.

Ações sociais em São Paulo e no Rio de Janeiro

O Instituto Cury completou um ano com investimento de R$ 1,4 milhão em projetos socioeducacionais, beneficiando mais de oito mil pessoas, entre participantes diretos e ações solidárias. A construtora aderiu ao Compromisso 1%, iniciativa que estimula empresas a destinarem ao menos 1% do lucro líquido anual a organizações da sociedade civil. O primeiro repasse vinculado à essa política chega a R$ 6,1 milhões, o que permitirá a ampliação de frentes de formação profissional e o fortalecimento das parcerias em São Paulo e no Rio de Janeiro, regiões onde a Cury concentra suas operações. "O primeiro ano foi sobre estruturar: definir tese de impacto, estabelecer critérios de parceria, organizar indicadores e criar processos de acompanhamento. Formalizar o 1% neste momento é consequência dessa maturidade. Agora temos condições de planejar ciclos mais longos, fortalecer institucionalmente nossos parceiros e ampliar a escala com responsabilidade", comenta Luciana Kamimura, gerente executiva do instituto.

