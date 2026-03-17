Tendência de queda na inadimplência do aluguel permaneceu na primeira quinzena de março, indica pesquisa - Freepik

Tendência de queda na inadimplência do aluguel permaneceu na primeira quinzena de março, indica pesquisaFreepik

Publicado 17/03/2026 19:13 | Atualizado 17/03/2026 19:13

O percentual de inadimplência no aluguel residencial recuou 5,7% no país, em fevereiro, atingindo o menor patamar observado pelo Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA) da plataforma Loft. O pico, afirma a pesquisa foi de 7%, em julho de 2024. A tendência de queda permanece em março, pois analisando a quinzena, 5,4% dos contratos de locação registraram atrasos acima de 15 dias, resultado abaixo do identificado no mês passado. "Mesmo em um cenário ainda desafiador para o orçamento das famílias, o mercado de trabalho segue sustentando a capacidade de pagamento dos aluguéis", afirma Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.



A redução de 5,4% nos primeiros 15 dias de março foi observada em todas as grandes regiões monitoradas pelo índice. No recorte por estados, o Rio de Janeiro teve a menor taxa entre os analisados, com 4,1% dos contratos em atraso. O Espírito Santo veio em seguida, com 4,3%, e o Paraná ficou em 4,6%. Já Minas Gerais permaneceu com o maior índice, 6,2%, e em São Paulo, a redução foi de 5,5%.

Busca de imóveis no ChatGPT

O QuintoAndar agora está presente no ChatGPT. De acordo com a plataforma, com a ajuda da IA (Inteligência Artificial), é possível descrever por texto e por voz a unidade, suas características e outros filtros de interesse. “O Brasil é hoje um dos países mais engajados do mundo em inteligência artificial e este lançamento é mais uma demonstração da nossa abordagem de usar esta ferramenta para oferecer a experiência imobiliária mais satisfatória e útil aos nossos clientes, onde quer que eles nos encontrem”, explica Rafael Castro, CPO (Chief Product Officer ou executivo responsável pela estratégia de produtos) do QuintoAndar.

