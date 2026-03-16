Inovações, feiras orgânica e tecnológica, além de shows estarão na programação de evento do Crea-RJ na Zona PortuáriaFreepik
A programação contará com palestras técnicas, debates, painéis e podcasts com cases da engenharia e networking estratégico. Os participantes também terão acesso a inovações e protótipos em primeira mão, lançamento de livros técnicos, premiação de personalidades e instituições, feiras orgânica e tecnológica com estandes de exposição de instituições e empresas de engenharia, além de apresentações de músicos como o cantor Léo Jaime.
Entre os assuntos estará Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro com os engenheiros Celso Cunha (presidente da ABDAN - Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares); Francis Bogossian (presidente do Clube de Engenharia);
Suzana Kahn (diretora da Coppe/UFRJ - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro); e Vinícius Marche-se (presidente do Confea - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).
A iniciativa também abordará Agronomia em Sabores – Ciência que se Degusta (Queijos e Vinhos), que terá as participações do engenheiro Felipe Brasil (secretário de Estado da Seapa - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro); Alexandre Hargreaves (consultor técnico do Ateliê do Queijo); Fabricio Le Draper (idealizador do Capril do Lago); Marcelo Maturano (sócio da Vinícola Maturano); e Maurício Arouca (empresário da Vinícola Arouca).
"O que motivou a criação do CREA AQUI foi a necessidade de gerar um evento que tivesse o foco em promover as grandes ações do setor das engenharias, da agronomia e das geociências do Estado do Rio de Janeiro. É o setor principal da economia, que gera avanços sociais, que defende o meio ambiente. Então, sem engenharia, sem uma agronomia qualificada e devidamente regulamentada, é impossível a gente ter um avanço econômico, social e ambiental", afirma o engenheiro civil Miguel Fernández, presidente do Crea-RJ.
Ele lembra que muitas vezes o conselho é chamado quando há um acidente e quando tem algum tipo de problema. "Onde está? Cadê o setor? Onde está a engenharia? Cadê o Crea?'. E a gente aparece muito nesses momentos, mas é preciso aparecer também nos nossos momentos de vitória e de soluções positivas", ressalta Fernández.
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