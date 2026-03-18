Webinar apresentará os indicadores de intenção de compra de imóveis registrados no primeiro trimestreFreepik
Webinar mostra quem está querendo comprar imóveis no país
Encontro online terá dados sobre o perfil do consumidor e tendências para o setor
Webinar mostra quem está querendo comprar imóveis no país
Encontro online terá dados sobre o perfil do consumidor e tendências para o setor
Inadimplência no aluguel recua 5,7% no país
Maior percentual foi de 7%, afirma pesquisa
Protagonismo das engenharias é tema de evento na Zona Portuária do Rio
Iniciativa do Crea-RJ terá palestras, debates, feiras e podcasts com cases do setor
Ações em condomínios crescem no Rio e acendem alerta para gestão e convivência
Estudo do Secovi Rio aponta 840 novos processos em janeiro, no estado
De olho na tendência, mercado imobiliário desenvolve projetos fora dos grandes centros urbanos
Araras, Areal, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis e Teresópolis estão no mapa do setor
Cidades menores atraem quem procura imóvel, aponta pesquisa
Brasileiros estão priorizando mais qualidade de vida e já repensam morar nos grandes centros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.