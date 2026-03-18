Webinar apresentará os indicadores de intenção de compra de imóveis registrados no primeiro trimestre - Freepik

Webinar apresentará os indicadores de intenção de compra de imóveis registrados no primeiro trimestreFreepik

Publicado 18/03/2026 16:51 | Atualizado 18/03/2026 16:52

A Brain Inteligência Estratégica vai realizar no dia 25 de março, quarta-feira, às 10h30, um webinar gratuito sobre os indicadores de intenção de compra de imóveis referentes ao primeiro trimestre de 2026. O estudo também mostrará dados sobre o perfil do consumidor, expectativas de compra e tendências que podem impactar diretamente o setor. Inscrições em https://encurtador.com.br/SGNz

Leilões com mais de dois mil imóveis

A Zuk está promovendo leilões este mês com mais dois mil imóveis em todo o país. Os descontos podem chegar a 77%, além de opções de parcelamento e financiamento em até 420 vezes e outras abertas à proposta e cotas de consórcio. Os valores começam em R$ 20 mil e vão até R$ 30,8 milhões. Lances em portalzuk.com.br. Importante lembrar que a maioria dos imóveis de leilão está ocupada, o que significa que a desocupação deverá ser feita pelo arrematante. Além disso, não esqueça de ler com atenção o edital e, em caso de dúvidas, consulte um advogado.

