Rio de Janeiro registrou valorização no aluguel e na venda de unidades comerciais, em fevereiro - Freepik

Rio de Janeiro registrou valorização no aluguel e na venda de unidades comerciais, em fevereiroFreepik

Publicado 26/03/2026 16:58 | Atualizado 26/03/2026 16:58

Os preços do aluguel e de venda dos imóveis comerciais no Rio de Janeiro registraram alta de 1,97% e de 0,18%, respectivamente, em fevereiro, segundo o Índice FipeZAP. Analisando todo o país, o percentual foi de 0,99%, no caso da locação, e de 0,17% para venda. A pesquisa leva em consideração os valores de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados (m²). Comparando com outros índices de referência, o IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve uma inflação ao consumidor de 0,70%; já o IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços – Mercado) obteve variação média de -0,73% nos preços da economia brasileira.



Entre as 10 localidades onde o segmento comercial é acompanhado pelo índice, foram apuradas as seguintes variações mensais nos preços de venda: Salvador (0,96%); Porto Alegre (0,65%); Florianópolis (0,39%); Niterói (0,23%); Belo Horizonte (0,22%); Brasília (0,19%); Rio de Janeiro (0,18%); Campinas (0,10%); Curitiba (0,08%); e São Paulo (-0,05%).



No recorte do aluguel comercial, os resultados foram: Salvador (3,99%); Rio de Janeiro (1,97%); Curitiba (1,57%); Campinas (0,80%); Florianópolis (0,68%); São Paulo (0,65%); Niterói (0,12%); Porto Alegre (0,09%); Belo Horizonte (-0,16%); e Brasília (-2,36%).

Mostra Artefacto 2026

A Wigor Marcenaria estará presente na Mostra Artefacto 2026, que terá abertura neste sábado, dia 28, no CasaShopping, na Barra da Tijuca. A empresa foi a responsável por toda a marcenaria da Coleção Cosmo, assinada pelo arquiteto Lúcio Nocito.

