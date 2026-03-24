Encontro gratuito de síndicos apresentará soluções reais para aplicar no dia a dia dos condomínios - Freepik

Encontro gratuito de síndicos apresentará soluções reais para aplicar no dia a dia dos condomíniosFreepik

Publicado 24/03/2026 19:18 | Atualizado 24/03/2026 19:18

Episódios de violência nos condomínios, infelizmente, têm sido cada vez mais comuns em todo o país. Para orientar os síndicos do Rio de Janeiro, o tema estará em pauta no Café Expo Síndico CIPA, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 8h30, no Lead Américas (Barra da Tijuca). “O nosso objetivo é mostrar como a comunicação assertiva pode ajudar nestas situações. A proposta também é de proporcionar um ambiente de aprendizado prático e troca de experiências, permitindo que os participantes possam sair com soluções reais para aplicar no dia a dia dos seus condomínios, além de fortalecer conexões importantes no setor”, explica Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Administradora Cipa.



O encontro debaterá ainda o uso de inteligência artificial e os impactos da reforma tributária no setor. De acordo com Quagliani, a iniciativa terá momentos de descontração, com sorteios especiais para os participantes que chegarem no horário e permanecerem até o final. O Café Expo Síndico CIPA tem curadoria da equipe da administradora e produção da DM Eventos. Inscrições em sympla.com.br/evento/cafe-expo-sindico-cipa-barra/3312409?d=Convidados_Cipa.

Engenheiros poderão fazer inspeção periódica de gás

Um convênio de cooperação vai credenciar e capacitar engenheiros a fazerem a Inspeção Periódica de Gás (IPG) em residências e estabelecimentos comerciais, conforme determina a Instrução Normativa nº 113/2024, da Agenersa (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro). O acordo foi firmado durante o evento CREA AQUI 2026, que aconteceu na Praça Mauá, entre a Naturgy, o Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro), o Sindistal (Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado do Rio de Janeiro), a Abenc (Associação Brasileira de Engenharia Civil) e a Abraipe (Associação Brasileira de Organismos de Inspeção Acreditados de Sistemas de Gases Combustíveis e Eficiência Energética). Para que estejam aptos a realizar a inspeção, os engenheiros deverão fazer um curso de formação (aulas práticas e teóricas) e obter a habilitação. Já os consumidores podem verificar os prazos para a realização da IPG em naturgy.com.br/ipg.

