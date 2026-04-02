Encontro no Centro mostrará as atitudes necessárias para otimizar o desempenho da equipe nos condomínios - Freepik

Encontro no Centro mostrará as atitudes necessárias para otimizar o desempenho da equipe nos condomíniosFreepik

Publicado 02/04/2026 17:22 | Atualizado 02/04/2026 17:23

A importância da percepção, da empatia e da comunicação no trabalho de um chefe de portaria será um dos assuntos de curso que o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) promoverá de 6 a 9 de abril, das 9h30 às 12h30, no Centro do Rio (Avenida Almirante Barroso, 52, Gr. 902). Com carga horária de 12 horas, o objetivo é mostrar as atitudes necessárias para otimizar o desempenho da equipe nos condomínios e garantir a excelência nos serviços prestados. Contribuintes do sindicato pagam R$ 391,16 e demais interessados R$ 558,80. Inscrições em secovirio.com.br.

Mais de 600 unidades entregues em São Gonçalo

Residencial entregue em São Gonçalo tem 612 unidades, lazer e energia solar parcial nas áreas comuns Divulgação

A MRV entregou recentemente as chaves do condomínio Império do Ouro, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. O residencial de 612 unidades é o maior da construtora na região e ainda conta com algumas unidades disponíveis para venda. São apartamentos de dois quartos, com opções de suíte, varanda e área privativa. Preços a partir de R$ 247.390. O empreendimento oferece ainda lazer completo e energia solar parcial nas áreas comuns.

