Encontro no Centro mostrará as atitudes necessárias para otimizar o desempenho da equipe nos condomíniosFreepik
Curso do Secovi Rio capacitará os líderes de portaria
Treinamento mostrará técnicas para motivar e conduzir os funcionários de condomínios
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Mostras gratuitas destacam ambientes assinados por brasileiros e o lar como espaço de reconexão
Eventos ficarão de abril a setembro na Barra da Tijuca
Laranjeiras em alta: projeto tem 90% das unidades vendidas e fila na porta
Residencial na Gago Coutinho atraiu pessoas da própria rua, além de investidores
Mais de 400 ruas do Rio têm imóveis enquadrados no Minha Casa, Minha Vida
Tijuca lidera o ranking nas faixas 3 e 4, aponta pesquisa da Loft
Materiais naturais e a beleza do imperfeito são tendências na arquitetura em 2026
Formas orgânicas e paletas quentes também são apostas para os ambientes
Preços do aluguel e de venda dos imóveis comerciais valorizam no Rio
Altas foram de 1,97% e de 0,18%, respectivamente, em fevereiro, afirma o Índice FipeZAP
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