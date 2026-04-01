Casa de Criança é um dos espaços assinados que está na mostra Atrás do Vidro, na Barra da TijucaDivulgação / Sambacine

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Visitar feiras e eventos de arquitetura podem ser um rico laboratório de ideias para a sua casa. Pensando nisso, a coluna trouxe dois exemplos de encontros gratuitos que estão disponíveis no CasaShopping, na Barra da Tijuca. A mostra "Atrás do Vidro" ficará até o dia 30 de abril, com ambientes assinados por arquitetos e designers de interiores. O objetivo é instigar os profissionais a criarem espaços que valorizam o trabalho artesanal e a riqueza da produção autoral no design e na decoração.

O público pode acompanhar de perto peças produzidas por artesãos e designers brasileiros, como cerâmicas e luminárias, incorporadas aos projetos assinados. "Queremos evidenciar como estes profissionais valorizam o fazer manual e a produção autoral brasileira, trazendo mais identidade, história e autenticidade para os interiores", explica Bruna Marcolini, head de Marketing do CasaShopping.
Exemplo de ambiente disponível para visitação no evento Lar, lugar de reconectar, também na Barra - Divulgação / Lilia Mendel
Exemplo de ambiente disponível para visitação no evento Lar, lugar de reconectar, também na BarraDivulgação / Lilia Mendel


Já o "Lar, lugar de reconectar" é o tema da 9ª edição da Mostra Way Design, que estará no shopping até o dia 30 de setembro. "A ideia é fazer uma reflexão sobre o papel da casa como espaço de acolhimento, convivência e bem-estar", conta Alexandre Pazzini, sócio da Way. Segundo ele, os visitantes podem experimentar o conforto e a ergonomia dos ambientes.

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Campanha de mobiliário oferece descontos de até 30% ou parcelamento em até 15 vezes - Divulgação / Maíra Acayaba
Campanha de mobiliário oferece descontos de até 30% ou parcelamento em até 15 vezesDivulgação / Maíra Acayaba
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Casa de Criança é um dos espaços assinados que está na mostra Atrás do Vidro, na Barra da Tijuca
Exemplo de ambiente disponível para visitação no evento Lar, lugar de reconectar, também na Barra
Campanha de mobiliário oferece descontos de até 30% ou parcelamento em até 15 vezes