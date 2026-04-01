Casa de Criança é um dos espaços assinados que está na mostra Atrás do Vidro, na Barra da Tijuca - Divulgação / Sambacine

Casa de Criança é um dos espaços assinados que está na mostra Atrás do Vidro, na Barra da TijucaDivulgação / Sambacine

Publicado 01/04/2026 12:37 | Atualizado 01/04/2026 12:37

Visitar feiras e eventos de arquitetura podem ser um rico laboratório de ideias para a sua casa. Pensando nisso, a coluna trouxe dois exemplos de encontros gratuitos que estão disponíveis no CasaShopping, na Barra da Tijuca. A mostra "Atrás do Vidro" ficará até o dia 30 de abril, com ambientes assinados por arquitetos e designers de interiores. O objetivo é instigar os profissionais a criarem espaços que valorizam o trabalho artesanal e a riqueza da produção autoral no design e na decoração.



O público pode acompanhar de perto peças produzidas por artesãos e designers brasileiros, como cerâmicas e luminárias, incorporadas aos projetos assinados. "Queremos evidenciar como estes profissionais valorizam o fazer manual e a produção autoral brasileira, trazendo mais identidade, história e autenticidade para os interiores", explica Bruna Marcolini, head de Marketing do CasaShopping.

Exemplo de ambiente disponível para visitação no evento Lar, lugar de reconectar, também na Barra Divulgação / Lilia Mendel



Já o "Lar, lugar de reconectar" é o tema da 9ª edição da Mostra Way Design, que estará no shopping até o dia 30 de setembro. "A ideia é fazer uma reflexão sobre o papel da casa como espaço de acolhimento, convivência e bem-estar", conta Alexandre Pazzini, sócio da Way. Segundo ele, os visitantes podem experimentar o conforto e a ergonomia dos ambientes. Já o "Lar, lugar de reconectar" é o tema da 9ª edição da Mostra Way Design, que estará no shopping até o dia 30 de setembro. "A ideia é fazer uma reflexão sobre o papel da casa como espaço de acolhimento, convivência e bem-estar", conta Alexandre Pazzini, sócio da Way. Segundo ele, os visitantes podem experimentar o conforto e a ergonomia dos ambientes.

Desconto em mobiliário

Campanha de mobiliário oferece descontos de até 30% ou parcelamento em até 15 vezes Divulgação / Maíra Acayaba

A Lider, marca de mobiliário de alto padrão, está com campanha de planejados válida até o dia 20 de abril. É possível conseguir descontos de até 30% ou parcelamento em até 15 vezes. No portfólio, soluções para quartos, closets e cozinhas, além de painéis e portas de correr.

