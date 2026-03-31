Piscina de um dos rooftops de residencial que teve 90% das unidades vendidas no lançamento - Divulgação

Piscina de um dos rooftops de residencial que teve 90% das unidades vendidas no lançamentoDivulgação

Publicado 31/03/2026 18:58 | Atualizado 01/04/2026 00:19

O mercado imobiliário carioca dá mais um sinal de aquecimento. O Soul Rio Gago Coutinho, projeto da RJDI em parceria com a Schipper Construções em Laranjeiras, vendeu 90% das unidades no lançamento, realizado no último sábado, dia 28. O VGV (Valor Geral de Vendas) chegou a R$ 81 milhões. Raphael Zanola, sócio da empresa, conta que houve fila na porta. Segundo ele, os apartamentos de dois quartos atraíram, principalmente, os moradores finais; já os estúdios despertaram o interesse de investidores. “Tivemos vários clientes da própria rua, ou seja, o desempenho do projeto mostra que existe uma demanda consistente por condomínios mais modernos que combinem localização estratégica, qualidade de projeto e potencial de valorização”, avalia Zanola. Pensando no público investidor, a empresa fechou parceria com a Lobie, especializada na gestão inteligente de locações de curta temporada, que também será responsável pela administração do condomínio. O empreendimento com 107 imóveis é o sexto da coleção Soul Rio.



O projeto preservará e revitalizará a casa original existente no terreno, que abrigará a entrada principal, quatro unidades isentas de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e espaços como coworking. Ao lado e atrás da casa estarão dois edifícios com lazer nos rooftops. Além disso, o condomínio terá duas obras de arte integradas à arquitetura.

Prédio do Detro-RJ se transformará em residencial

Prédio onde funcionou o Detro-RJ, na Rua Uruguaiana, passará por retrofit para se transformar em residencial com 130 estúdios Divulgação

No Centro da cidade, o Grupo CTV, em parceria com a incorporadora paulista Benx, transformará o antigo prédio do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) em residencial. Chamado de Lumière Studios Boutique e inspirado em Paris, a “Cidade Luz”, o projeto na Rua Uruguaiana, 118, terá 130 estúdios a partir de 22 metros quadrados (m²), e R$ 40 milhões de VGV. O condomínio oferecerá área de lazer no rooftop e segurança. As unidades serão comercializadas com valores a partir de R$ 289 mil. “O prédio é de 1969 e estava há um ano fechado. O Lumière tem o propósito de unir o charme do Rio antigo à tecnologia e às novas demandas de moradia urbana”, explica Guilherme Mororó, diretor Comercial e de Marketing da empresa.



De acordo com Mororó, o residencial estará em frente ao metrô e ao Mercado Popular da Uruguaiana, que ganhou recentemente um projeto de requalificação da prefeitura, além de contar com alta mobilidade urbana: metrô, linhas de ônibus, VLT e proximidade com o aeroporto. Este é o quarto projeto de retrofit do Grupo CTV.

