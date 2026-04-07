Os imóveis residenciais para venda no Rio de Janeiro valorizaram 0,33%, em março - Freepik

Os imóveis residenciais para venda no Rio de Janeiro valorizaram 0,33%, em marçoFreepik

Publicado 07/04/2026 14:29 | Atualizado 07/04/2026 14:29

Os preços de venda dos imóveis residenciais no país permanecem em curva de crescimento. A valorização foi de 0,48% em março, superando os três meses anteriores: dezembro, 0,28%, janeiro, 0,20%, e fevereiro, 0,32%. No Rio de Janeiro, o avanço foi de 0,33%, afirma o Índice FipeZAP. Analisando o resultado do primeiro trimestre, a alta ficou em 1,01%. As unidades de um quarto apresentaram a maior elevação no mês passado, com 0,65%, enquanto as de quatro ou mais dormitórios tiveram variação de 0,20%. De acordo com o estudo, o cenário foi observado nas 56 cidades, incluindo as 22 capitais: Fortaleza, 1,33%; Vitória, 1,21%; Natal, 1,17%; Aracaju, 1,14%; Manaus, 1,11%; Campo Grande, 0,95%; São Luís, 0,94%; Recife, 0,84%; Florianópolis, 0,73%; Maceió, 0,72%; Teresina, 0,66%; Porto Alegre, 0,62%; Cuiabá, 0,59%; João Pessoa, 0,58%; Salvador, 0,55%; Goiânia, 0,50%; Belém, 0,47%; Curitiba, 0,45%; São Paulo, 0,42%; Rio de Janeiro, 0,33%; Brasília, 0,25%;e Belo Horizonte, 0,25%.

Parques como motores de desenvolvimento urbano

Referências internacionais em requalificação de espaços públicos participarão do seminário Arq.Futuro, que acontecerá no dia 14 de abril, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, em Campinas (SP). O objetivo é discutir o papel estratégico das áreas verdes nas cidades contemporâneas. “Os parques deixaram de ser apenas espaços de lazer e passaram a integrar a infraestrutura urbana. Em um cenário de crescimento populacional, pressão ambiental e desigualdade territorial, esses locais tornam-se instrumentos fundamentais de planejamento, integração e desenvolvimento das cidades”, explica Tomas Alvim, cofundador do Arq.Futuro, plataforma brasileira criada para a troca de ideias sobre os caminhos coletivos em direção a espaços urbanos mais equitativos, inclusivos, ecológicos, inovadores e belos. Inscrições gratuitas em arqfuturo.cadastro9.com.br.

